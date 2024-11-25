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華南料今冬少雨 全國溫差雪量大

【明報專訊】本次寒潮影響全國大部分地區，氣溫短時間內急跌10℃。中國氣象網稱，本輪冷空氣強度在11月下旬屬少見，中心最高值在1055百帕斯卡。專家分析稱，11月中旬全國大部分地區氣溫明顯偏高，寒潮帶來的降溫在體感上非常明顯。

起因拉尼娜 專家：寒潮強度11月少見

此前全國多地氣溫高於常年，一些地方甚至「入冬失敗」。中央氣象台首席預報員董全表示，基本上每年首場寒潮都在11月出現，今年寒潮不算晚。本輪寒潮後，南方大部分地區氣溫將由較往年偏高轉為偏低。中央氣象台預計，12月2日前後將有新一輪冷空氣補充，中、東部普遍降溫6℃至8℃，北方局部地區降溫10℃以上。

國家氣候中心預測，今冬全國大部分地區氣溫整體較常年同期偏高，但不等同暖冬，也不排除中間出現短期寒潮；降雨則呈「北多南少」的分布。世界氣象組織9月預測，與厄爾尼諾現象相反、對全球氣候有短暫降溫效應的拉尼娜現象將在今年秋冬出現，但厄爾尼諾現象結束不代表全球暖化暫停，預料地球將持續變暖，極端天氣繼續出現。

據國家氣候中心分析，多年期拉尼娜現象對應着更強的海溫異常，顯著提高極端天氣災害的發生風險，目前有加速趨勢，今冬較易出現階段性強降溫、強降雪天氣。

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