明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

寒潮來襲 全國多地跌6至10℃ 華北迎暴雪 長江中下游周中最低0℃

【明報專訊】今年入冬以來首場寒潮殺到，中央氣象台昨日（24日）升級發布「寒潮黃色預警」，預計自昨日起至周四（28日），全國大部分地區氣溫將急跌6℃至10℃，見立秋以來新低，北方降溫幅度可達12℃至14℃。寒潮帶來大風及雨雪天氣，內蒙古、東北等地迎來大雪到暴雪。受降雪影響，新疆、青海等地封閉路段27個。

新疆青海等地封路 京動員3.5萬掃雪

綜合新華社等內地媒體報道，甘肅、青海、內蒙古、華北、東北等地是本輪降雪核心區域，局部地區有大暴雪，累計降雪量預計20至35毫米，新增積雪深度8至15厘米，積雪深度達20厘米以上，形成至春天前都不會融化的「坐冬雪」。內蒙古昨發布寒潮黃色預警信號，多地將在24小時內降溫10℃以上，平均風力可達6級並持續。青海超過17條國道、省道受降雪影響，當局從上周六（23日）夜間至昨上午出動239人次、救援被困車輛37輛。

北京昨日亦發布寒潮藍色預警，預計昨夜間至今中午將有雨雪，之後轉為大風，明日及周三（27日）夜間，平原地區最低氣溫將降至零下5℃。北京市城管部門表示，為應對即將到來的雨雪天氣，北京市掃雪鏟冰指揮部辦公室（北京市城市管理委員會）強化指揮調度，各區、各專業工作單位迅速響應，目前全市已備勤3.5萬人、掃雪鏟冰車輛5121輛、機械除雪設備4679件，將全力做好掃雪鏟冰準備工作，保障市民出行安全。

甘肅大部分地區最低氣溫累計下降7℃至9℃，且同時迎來雨雪、大風、沙塵等天氣狀况。遼寧將在今明兩日出現今冬首場大範圍雨雪天氣，伴有寒潮、大風，積雪深度可達3至10厘米。山西昨發布寒潮黃色預警，預計部分地區最低氣溫在未來48小時下降超過10℃。

中央氣象台預計，本輪寒潮持續時間較長，同時帶來大風，預計全國大部分地區至周三有4至6級大風，東部和南部海域也將在周三及周四出現6至8級偏北大風。河南、河北發布大風藍色預警。

冷鋒明南下 合肥武漢將跌破冰點

本輪冷空氣昨起陸續抵達華北、中原一帶，明日將快速推進到東南沿海，周三及周四還會有冷空氣不斷補充南下。最低氣溫0℃線將在周四前後向南移至長江中下游一帶，合肥、武漢等城市氣溫將跌破冰點，上海周三最高氣溫可能跌破10℃。內蒙古、華北、東北等地最高氣溫也降至冰點以下，哈爾濱周五（29日）最高氣溫可能跌破零下10℃。本輪寒潮過後，全國大部分地區氣溫將逐漸回到正常或偏高水平。

周末完結 及後氣溫料正常或偏高

氣象專家提醒公衆留意天氣預報，做好禦寒準備，在戶外遠離廣告牌、臨時搭建物等容易被大風吹倒的設施，並需注意防範雨雪天氣導致的低能見度以及道路濕滑、結冰。黑龍江、內蒙古等地累計降雪量大，應及時清掃屋頂積雪避免垮塌。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞