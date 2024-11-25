寒潮來襲 全國多地跌6至10℃ 華北迎暴雪 長江中下游周中最低0℃

新疆青海等地封路 京動員3.5萬掃雪

綜合新華社等內地媒體報道，甘肅、青海、內蒙古、華北、東北等地是本輪降雪核心區域，局部地區有大暴雪，累計降雪量預計20至35毫米，新增積雪深度8至15厘米，積雪深度達20厘米以上，形成至春天前都不會融化的「坐冬雪」。內蒙古昨發布寒潮黃色預警信號，多地將在24小時內降溫10℃以上，平均風力可達6級並持續。青海超過17條國道、省道受降雪影響，當局從上周六（23日）夜間至昨上午出動239人次、救援被困車輛37輛。

北京昨日亦發布寒潮藍色預警，預計昨夜間至今中午將有雨雪，之後轉為大風，明日及周三（27日）夜間，平原地區最低氣溫將降至零下5℃。北京市城管部門表示，為應對即將到來的雨雪天氣，北京市掃雪鏟冰指揮部辦公室（北京市城市管理委員會）強化指揮調度，各區、各專業工作單位迅速響應，目前全市已備勤3.5萬人、掃雪鏟冰車輛5121輛、機械除雪設備4679件，將全力做好掃雪鏟冰準備工作，保障市民出行安全。

甘肅大部分地區最低氣溫累計下降7℃至9℃，且同時迎來雨雪、大風、沙塵等天氣狀况。遼寧將在今明兩日出現今冬首場大範圍雨雪天氣，伴有寒潮、大風，積雪深度可達3至10厘米。山西昨發布寒潮黃色預警，預計部分地區最低氣溫在未來48小時下降超過10℃。

中央氣象台預計，本輪寒潮持續時間較長，同時帶來大風，預計全國大部分地區至周三有4至6級大風，東部和南部海域也將在周三及周四出現6至8級偏北大風。河南、河北發布大風藍色預警。

冷鋒明南下 合肥武漢將跌破冰點

本輪冷空氣昨起陸續抵達華北、中原一帶，明日將快速推進到東南沿海，周三及周四還會有冷空氣不斷補充南下。最低氣溫0℃線將在周四前後向南移至長江中下游一帶，合肥、武漢等城市氣溫將跌破冰點，上海周三最高氣溫可能跌破10℃。內蒙古、華北、東北等地最高氣溫也降至冰點以下，哈爾濱周五（29日）最高氣溫可能跌破零下10℃。本輪寒潮過後，全國大部分地區氣溫將逐漸回到正常或偏高水平。

周末完結 及後氣溫料正常或偏高

氣象專家提醒公衆留意天氣預報，做好禦寒準備，在戶外遠離廣告牌、臨時搭建物等容易被大風吹倒的設施，並需注意防範雨雪天氣導致的低能見度以及道路濕滑、結冰。黑龍江、內蒙古等地累計降雪量大，應及時清掃屋頂積雪避免垮塌。

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