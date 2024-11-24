特稿：電動車浪潮衝擊 油車經銷店掀倒閉潮

明報記者 王佩凡

「我的4S店跑路了，說好的購車福利沒有兌現。」「一夜之間員工都被解僱，工資都發不出來。」最近，天津車主小徐路過自己買車的4S店（集銷售、維修、配件和信息服務為一體的汽車經銷店），才發現店裏已經人去樓空，還有不少車主正在門前維權。她連忙向當初的銷售員詢問情况，被告知「店已經黃（關門）了」。

和小徐一樣在天津永濠集團旗下4S店購車的車主不在少數。此次閉店的「永濠奧迪」、「永濠紅旗」、「永濠東風本田」三個品牌4S店，均由天津市民企永濠集團持股。其中天津市永濠奧達汽車銷售服務有限公司由永濠全資持股，該公司成立於2009年3月，法人代表為王學軍，該店建築面積為18,000平方米，銷售展廳為3000平方米，是天津規模最大的奧迪4S店。

永濠稱資金鏈斷裂 車輛遭銀行拖走

對於幾家4S店關閉，永濠集團17日解釋原因：「近些年，新能源汽車的迅猛崛起，致使油車市場環境逐年嚴峻，競爭態勢加劇，油車面臨的挑戰愈發艱巨，雖然我們的日子也過得『緊巴巴』，但也尚且能夠維持。」

此前有網民表示「4S店將庫房車輛全部轉移」、「客戶在永濠奧迪交了80萬提不了車」。天津永濠集團解釋稱，奧迪展廳的車輛是被某銀行轉移，該銀行誤信不實資訊，將公司從銀行融資但尚未對外銷售的車輛全部拉走。永濠強調已付款的奧迪客戶都能提車；紅旗大部分車輛均留存在庫房中，小部分經永濠同意讓銀行移走；東風本田車輛是銀行單方面拖走，永濠已報警處理。

永濠表示，合作多年的某銀行，近日突然抽回貸款，公司受嚴重衝擊，資金鏈因此斷裂，並由此引發了一系列連鎖反應，導致不能按時向客戶交付車輛、不能足額支付今年8月至10月的員工薪金，購車福利暫停發放等。

寶馬奧迪連續關店顯行業衝擊

事實上，老牌汽車在中國市場已迎來經營寒冬，寶馬也在內地出現一波「閉店潮」。上月，「寶馬全球首家5S店」北京星德寶突然倒閉，閉店通告的解釋是「受整體經濟環境影響，目前面臨嚴重資金壓力。寶馬品牌授權已於2024年10月20日終止，目前公司暫停新車及售後相關業務」。

11月21日，福建省消委會也發文稱近日關注到福州中寶、福建星德寶等多家寶馬4S店突然關門，人去樓空，導致眾多車主面臨下訂後無車可提、汽車配件無法取回、售後服務無法提供等困境。

作為老牌豪華汽車代表「BBA（寶馬、奔馳、奧迪）」的寶馬、奧迪的連續閉店，顯示了中國新能源汽車對傳統汽車行業的衝擊。

電動車企趨採直銷 4S店難獲利

中國汽車流通協會9月下旬就收到大量經銷商反映，持續的「價格戰」致使汽車經銷商深陷泥潭，面臨資金流動性極度緊張的問題。該協會數據顯示，今年上半年僅28.8%的汽車經銷商完成半年度銷量目標，三成經銷商目標完成率不足70%。

此外，大規模虧損也是上半年經銷商的發展現狀，上半年僅35.4%的經銷商實現盈利，而虧損經銷商比例達50.8%。除了民眾汽車消費方向大變，愈來愈多電動車企採取直銷模式，也是4S店難以從電車浪潮中獲利的重要原因。

騰訊汽車援引中國汽車流通協會副秘書長郎學紅指出，今年4S店授權模式面臨退網潮，全年預計退網的4S店數量將達到4000家，下半年將超過上半年（1500家左右），過去3年每年退網數量2000家左右。