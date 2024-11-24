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內地擬建百「數據空間」 撐AI研發電動車業

【明報專訊】內地推動建設大數據共享平台，規劃到2028年要將建成100個以上「可信數據空間」，打通企業、行業、城市甚至個人數據的流通渠道，激發創新活力，包括支撐人工智能（AI）行業模型跨域研發應用，提高新能源汽車產業整體競爭能力等。

去年10月成立的國家數據局昨發布《可信數據空間發展行動計劃（2024—2028年）》（下稱《計劃》）。「可信數據空間」（下稱數據空間）是一種數據流通利用基礎設施，各參與方基於共識規則互相聯接，實現數據資源共享共用。「可信」是指數據空間參與各方身分可信、管理權責清晰、應用服務安全可靠。營運者營運規則要公平透明，按照「貢獻決定報酬」原則分配收益。

《計劃》佈局企業、行業、城市、個人、跨境5類數據空間建設和應用推廣。同時，要實現各類數據空間互聯互通，促進跨數據空間身分互認、資源共享、服務共用。

專家倡政府帶頭開放公共數據

央視引述中國工程院院士鄔賀銓解讀，比如一個城市有大量的交通數據，有採集數據的，有使用數據的，有開發數據的，需要一個平台（數據空間）來提供大數據的檢索利用。他認為政府可帶頭開放大量公共數據。

在企業範疇，《計劃》支持龍頭企業建設企業數據空間，上下游企業開放共享數據資源，提高研發設計、生產製造、倉儲物流、經營管理、運維服務等環節協同效率。

《計劃》支持建設重點行業數據空間，在科技創新領域，面向新藥研製、新材料研發，推動數據融合匯聚；支撐人工智能行業模型跨域研發應用。在工業領域，以裝備、新能源汽車、能源等行業應用為重點。《計劃》還指出要穩慎探索個人數據空間建設試點；建立高效便利安全數據跨境流動機制，支持自貿試驗區出台實施數據出境管理清單（負面清單）。為加快構建全國一體化數據市場，將降低數據空間建設和使用門檻，加快建設數據高速傳輸網，推動全國一體化算力網建設，引導雲服務商構建數據管控能力等。

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