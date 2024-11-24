潮汕隱患大排查 商家「怕鬼」齊「潛水」

潮州網民分享沿街店舖貼上各種關門理由：「怕鬼，今天休息」、「豬腳被偷，休息一天」、「老闆心情不好，今日店休」、「夫妻吵架，休息兩天」、「為情所困，休息一天」。當地管理部門強調是個別商戶因自身原因關門，並非逃避檢查，昨已恢復營業。不過，當地昨又傳出檢查人員「殺回馬槍」，有商戶再休息。

在汕頭，「龍眼南夜市擺攤群」發通知，稱「本月22日至28日，應街道上級部門要求，有使用明火經營的攤位全部休息，謝謝配合」。澄海有玩具廠家透露，全城八九成工廠昨起休息兩天觀望。廠家稱本來今年生意就差，萬一被查出安全生產問題，罰款是雪上加霜。汕頭有學校收到上級「緊急通知」，稱檢查組隨機抽查了一所中等職業學校，要求各級各類學校的校長和負責安全的負責人近幾天不要離開學校，隨時接受檢查。

另外，珠海發生「11．11」駕車撞人案後，當地調整大型活動管理，原定12月1日舉辦的珠海「藍圖盃」公路單車賽昨宣布延期，具體時間另行通知。