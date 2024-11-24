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「強迫勞動」清單 華府再增29中企

【明報專訊】美國拜登政府22日在聯邦公告（Federal Register）上宣布，將29間中國企業增列入「強迫勞動」實體清單，禁止這些公司生產的產品進入美國市場。禁令將於25日起生效，是歷來最大規模一次「擴編」，涉及國有新疆有色金屬工業集團，及旗下的西部黃金和兩間子公司。

翻查清單，今次增加的有新疆東方希望有色金屬、西部黃金及旗下兩間公司、新疆有色金屬工業集團、安徽藥知源生物技術開發、甘肅亞盛國際貿易、河北素果國際貿易等。這是美國2021年底完成立法的《防止強迫維吾爾人勞動法》實施以來，與新疆「強迫勞動」相關企業名單的最大一次擴編。截至目前，已有107間企業被列入實體清單。

得州州長禁投資中國籲撤資

另外，為響應美國候任總統特朗普對華的強硬立場，美國得州共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）上周下令州政府各機構立即停止投資中國，並盡快從中國全面撤資。

路透社報道，阿博特21日去信州政府部門，稱中國的「好戰行為」增加得州在華投資的風險，因此呼籲投資者撤離。他指示得州的投資實體禁止向中國的國有基金作新投資，而假如在當地仍有投資，就應盡快撤出。他亦提到曾在今年較早時要求管理近800億美元資產的得州大學相關投資公司撤出中國市場。

相關字詞﹕強迫勞動 拜登政府 實體清單 新疆

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