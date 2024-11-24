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拆局：特2.0對華晶片政策受關注 台專家：打材料戰 京專家：10年內追上美國

【明報專訊】美國候任總統特朗普即將重返白宮，特朗普對華晶片政策更受關注。台灣專家近日指出，特朗普對華制裁可能擴及14納米成熟製程。不過北京專家則認為，制裁只會令中國自主自強，最遲10年追上美國。

台灣科技網媒DIGITIMES本月中在台北舉辦「科技大勢2025」論壇，美國之音引述其半導體分析師陳澤嘉會上指出，特朗普可能對中國升級晶片圍堵，管控中國生產14納米以下的成熟製程。他指出，美國最終目的是維持領先中國至少三至五個迭代優勢，讓中國仍可以發展，但進展緩慢。此外，特朗普還有更大的殺着：打材料戰。中國稀土產量佔優，但其他材料是製程落後的一大致命傷。

北京藍海資本高級合伙人李方認為，中國的晶片發展短期受挫，但長期等於被迫走上自主研發之路，估計最遲10年，大陸就會通過自主研發做出先進製程。「所以，從長遠一點的視角來看，無論是特朗普、還是拜登的制裁政策，其實還是控制不住（中國的發展）。」他認同特朗普恐擴大打擊中國的14、28納米成熟製程，但成效有限，因為中芯國際和華為晶片廠已能量產28、14、甚至更先進的7納米晶片。

DIGITIMES顧問分析師黃銘章也表示，美國目前在AI算力上遙遙領先，不過中國有全球最多、高達700萬人的軟件開發人才池，遠高於美國的450萬人。

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