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M巾縮水網民久攻 品牌企硬變彎腰 破「七天定律」屢重上熱搜 折射女性權益關注

【明報專訊】內地衛生巾行業近期迎來「大地震」，各大品牌被曝光衛生巾尺寸集體「縮水」，但均以沒違反國家標準卸責，更有高端品牌回應「接受不了可以不買」釀成公關災難，創辦人昨出面鞠躬道歉。事件罕見地突破網絡熱點「七天傳播定律」，半個多月來不斷重上各大平台熱搜榜，至今未完，被認為反映了中國當代女性網民對自身的關注和思考。

多個百萬博主媒體測量分享 熱度逾半月

早於11月6日內地傳媒報道之前，有網民測量發現，多款衛生巾實際長度與標示長度完全不一樣，實際都比標示的要短了數厘米。該網民號召女性網友量度自己使用的衛生巾，多數回應衛生巾同樣「偷工減料」，隨即掀起網絡熱話。

隨後，多名百萬粉絲級女性博主加入測量、拍片分享。有的買回10款市面常見知名品牌衛生巾測評，竟然沒有一款「達標」。有關測試都是量度衛生巾長度，並非內吸收層。涉及的衛生巾品牌包括ABC、蘇菲、高潔絲、護舒寶、潔婷、七度空間等知名品牌。由於眾博主傳播能量大，再掀起輿論關注。眾多內地媒體紛紛跟進測量，先後證實市面衛生巾產品與標示長度有落差。

品牌稱符國家標準 被批傲慢掀眾怒

在發現情况後，網民、博主、傳媒均尋求品牌官方回應，但多個衛生巾品牌客服都稱，產品符合國家標準，長度偏差在標準值的±4%都屬於合格。有關回應被批評冷漠、傲慢，而將事件推向高潮的，是ABC洗護旗艦店客服的一句「如果覺得接受不了可以不買」，令消費者更加憤怒。

「ABC衛生巾」話題17日快速被推上微博熱搜榜。「偷工減料」名單廣泛傳播，各大品牌紛紛緊急道歉並表示後續將整改，試圖挽回消費者信心。18日，ABC天貓旗艦店道歉，下架產品並承諾整改；多間ABC衛生巾官方授權店舖亦下架相關產品。事件發酵多日，ABC品牌創始人鄧景衡昨日拍攝短片鞠躬道歉，保證明年起產品只會高於標準。又一次把衛生巾推上熱搜。

燒至其他亂象 掀「搶購醫用衛生巾」風波

除了「縮水」問題，網民繼而炮轟衛生巾其他亂象。作為女性特殊時期的私處用品，現有的衛生巾pH值指標規定也不夠精細，「和窗簾布一個標準」。事件還衍生「搶購醫用衛生巾」的風波，衛生部門要出面呼籲勿盲搶，稱普通衛生巾已經很衛生。衛生巾國家標準起草單位工作人員前日表示，現在整個衛生巾行業都在圍繞此次衛生巾風波想辦法。工作人員表示，標準制定修訂過程較長，因為起草人要做大量驗證工作，表示會盡快地推出來，廣泛地徵求意見。

衛生巾是高毛利行業，平均毛利率可達45%。但衛生巾品牌「踩」着國家標準下限生產，無疑是為了控制成本。內地網民都認為，各企業甚至整個行業濫用規則「欺負」消費者，如今被全網討伐也屬「罪有應得」。

公關界有個共識，網絡輿情生命周期較短，從爆發、到高峰、聲量下滑、消失一般只需約7天，這在大部分輿情的現實觀察中得到驗證，所以公關認為只要躲得過7天，或有其他更大輿情出現，就可「平安大吉」。早前的引爆輿論的油罐車混運食用油、梅菜扣肉、澱粉腸等事件莫不如此。

女性對平權現狀失望 婦女報促正視訴求

不過，今次事件有明顯的性別分野。可以觀察到，男性網民、博主參與度並不高。曾經國人羞於啟齒的月經、衛生巾，這些涉及性別平等和女性權益的話題，「擺上枱面」後獲得愈來愈多討論和關注，背後是新一代中國女性對自身權益的關注和思考。

而且，「粉紅稅」亦再次被廣泛討論。女網民指出，商品按性別區分後，女性在同類商品上往往需要花費比男性更多的錢，而女性的平均工資卻比男性低。一句得到大量點讚的「老天爺世界對我不公，原來是因為我不是公的」評論，道出了眾人對平權現狀的失望。《中國婦女報》前日發聲，稱必須正視女性實際需求和合理訴求，少一些忽視、多一些正視，少一些套路、多一些真誠。

明報記者

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