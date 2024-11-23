明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

北京聞風：「寒冬」之際 中國構建全球利益匯合點 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】中國領導人習近平結束拉美行回國。內地學者指，作為2024年中國元首外訪的收官之作，習近平此行是在關鍵時點對世界釋放關鍵性穩定信息——「推動各國合作應對挑戰」。

冬季外交並非中國外交慣例。中國外交學院副院長高飛認為，在出席了上合組織峰會、中非合作論壇峰會、金磚國家領導人會晤之後，中國領導人在「外交淡季」前往拉美，出席APEC和G20會議，一方面旨在完善中國今年多邊外交的全球佈局，體現出中國對多邊外交的堅定支持和對共同合作的高度重視。另一方面，面對外部世界對中國的期待，中國在新興國家發展和全球治理議題上，都明確給出了中國方案。比如，習近平在G20峰會上宣布中國支持全球發展的8項行動，引起外界的高度關注。

此訪中，習近平在多邊會議的講話以及與多國領導人雙邊會見中，都着重談到完善全球治理，建設一個共同發展的公正世界。分析人士認為，今年是全球大選年，約70多個國家和地區選舉，有超過40億人口參與，其中不乏戲劇性的變化，疊加當前全球經濟復蘇乏力，全球性挑戰層出不窮，安全失序、發展失衡、治理失效日益突出，現有的全球治理體系暴露出巨大缺陷，而面對美國當選總統特朗普「美國優先」、「MAGA」的施政理念，西方國家尤為擔心其內部合作可能受到重大衝擊。

高飛表示，在此背景下，今年中國領導人的外訪收官之作，既為發展中國家維護公平發展權益提供中國方案，也為不確定世界帶來確定性的路徑。

世界諸多問題需國際合作解決

分析人士稱，全球面臨「寒冬」之際，無論是面向南方國家還是西方國家，中國外交正努力構建與全球各國的利益匯合點，正試圖將現有國際規則的正向功能最大化，以倡議、宣言、公報、聲明等方式，將中國理念和方案在全球特別是南方國家中普惠化，從而實現和平共處、總體穩定的外交大目標。

高飛指出，今天的世界存在諸多問題，需要國際合作來解決，但是不同的國家面對的危機和挑戰，各有不同。多邊合作，比如G20，是10個發展中國家和10個發達國家的集合體，佔全球GDP總量約90%，這麼大體量的集團，如果合作，這個世界上很多問題是能夠得以解決的。

上海國際問題研究院院長陳東曉強調，各國應努力避免陷入所謂的「全球西方」對「全球東方」、「全球北方」對「全球南方」的這種分歧中，避免國際社會特別是中美之間陷入「新冷戰」。國際社會應共同努力，增強對多邊主義的信心和共識，以應對共同挑戰。

文：鍾鳴九

上 / 下一篇新聞