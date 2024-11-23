北京聞風：「寒冬」之際 中國構建全球利益匯合點 ／文：鍾鳴九

冬季外交並非中國外交慣例。中國外交學院副院長高飛認為，在出席了上合組織峰會、中非合作論壇峰會、金磚國家領導人會晤之後，中國領導人在「外交淡季」前往拉美，出席APEC和G20會議，一方面旨在完善中國今年多邊外交的全球佈局，體現出中國對多邊外交的堅定支持和對共同合作的高度重視。另一方面，面對外部世界對中國的期待，中國在新興國家發展和全球治理議題上，都明確給出了中國方案。比如，習近平在G20峰會上宣布中國支持全球發展的8項行動，引起外界的高度關注。

此訪中，習近平在多邊會議的講話以及與多國領導人雙邊會見中，都着重談到完善全球治理，建設一個共同發展的公正世界。分析人士認為，今年是全球大選年，約70多個國家和地區選舉，有超過40億人口參與，其中不乏戲劇性的變化，疊加當前全球經濟復蘇乏力，全球性挑戰層出不窮，安全失序、發展失衡、治理失效日益突出，現有的全球治理體系暴露出巨大缺陷，而面對美國當選總統特朗普「美國優先」、「MAGA」的施政理念，西方國家尤為擔心其內部合作可能受到重大衝擊。

高飛表示，在此背景下，今年中國領導人的外訪收官之作，既為發展中國家維護公平發展權益提供中國方案，也為不確定世界帶來確定性的路徑。

世界諸多問題需國際合作解決

分析人士稱，全球面臨「寒冬」之際，無論是面向南方國家還是西方國家，中國外交正努力構建與全球各國的利益匯合點，正試圖將現有國際規則的正向功能最大化，以倡議、宣言、公報、聲明等方式，將中國理念和方案在全球特別是南方國家中普惠化，從而實現和平共處、總體穩定的外交大目標。

高飛指出，今天的世界存在諸多問題，需要國際合作來解決，但是不同的國家面對的危機和挑戰，各有不同。多邊合作，比如G20，是10個發展中國家和10個發達國家的集合體，佔全球GDP總量約90%，這麼大體量的集團，如果合作，這個世界上很多問題是能夠得以解決的。

上海國際問題研究院院長陳東曉強調，各國應努力避免陷入所謂的「全球西方」對「全球東方」、「全球北方」對「全球南方」的這種分歧中，避免國際社會特別是中美之間陷入「新冷戰」。國際社會應共同努力，增強對多邊主義的信心和共識，以應對共同挑戰。

文：鍾鳴九