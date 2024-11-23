賴清德訪南太島國 不過境美本土

北京斥竄訪謀獨挑釁

賴清德此訪主題「繁榮南島智慧永續」，預計12月6日返抵台灣。中央社報道，賴清德此行傳出可能過境美國夏威夷、關島，台灣外交部次長田中光昨稱仍在仔細規劃中，目前不方便對外透露，但呼籲北京不要做無謂干擾。

中國外交部發言人林劍昨表示，「賴清德當局借竄訪所謂邦交國，搞政治操弄、謀獨挑釁的行徑絕不可能得逞」，敦促有關國家早日認清歷史大勢，做出正確決斷。對於賴清德可能過境美國領土問題，林劍說，中方「堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美」，敦促美方切實履行美方領導人作出的不支持「台獨」等承諾。

此前曾傳出賴清德打算8月出訪並過境美國，不過最終未成行。《聯合報》報道，此前三任領導人陳水扁、馬英九和蔡英文就職後首次出訪目的地都是中南美洲，過境美國本土「順理成章」，賴清德此次出訪南太，避開過境美國本土的敏感性。

蔡英文訪加 與政學商界餐敘

至於訪問加拿大的蔡英文，周四（21日）出席多倫多僑界歡迎午宴，晚上與加拿大聯邦眾議員斯格羅（Judy Sgro）、王啟榮（Kevin Vuong）等10多名政學商界人士餐敘。斯格羅表示要讓全世界認清台灣代表的是一個身處在逆境下的民主，旁邊就是一個巨大的霸凌者。蔡英文感謝他們對台灣的堅定支持，稱有這樣穩固的伙伴關係，相信台加合作將會讓彼此更加安全、繁榮，並更具有韌性。

蔡英文22日出席哈利法克斯國際安全論壇並發表演說。她還規劃年底聖誕節前訪美，預計將在美國智庫和大學演說。