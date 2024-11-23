特朗普揚言徵關稅 商務部：能化解

國務院政策例行吹風會昨日舉行，中新社報道，王受文在會上指出，中國經濟已經表現出非常強的韌性，潛力大、活力足，「歷史已經表明，一個國家對中國加徵關稅並沒有解決其自身所存在的貿易逆差問題；相反，它推高了這個國家從中國以及從其他國家進口產品的價格」。

王受文稱，中國和美國如果能夠在經貿關係方面保持穩定、健康、可持續的發展態勢，既有利於中國人民、美國人民，也有利於世界各國人民。他重申，中方願本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方開展積極對話，拓展合作領域，管控分歧，推動雙邊經貿關係行穩致遠；同時，中方也會堅定維護自身主權、安全和發展利益。

「第一財經」報道，近日在世貿組織（WTO）市場准入委員會會議上，中國批評加拿大對從中國進口的電動汽車和其他產品徵收關稅的行為。同時，中方還批評美國對中國海運物流和造船業涉嫌不公平做法的新301條款調查。中方表示，美方此舉不會促進供應鏈的恢復，反而會擾亂全球產業鏈和供應鏈。