習訪摩洛哥 推帶路合作取更多成果 摩歐有自貿協定 被視華進歐市場門戶

習首國家主席身分訪摩

有關過境摩洛哥訪問行程此前並未公布。新華社報道，習近平結束對巴西國事訪問乘專機回國途中，當晚在摩洛哥最大城市卡薩布蘭卡作技術經停。受摩洛哥國王穆罕默德六世指派，摩洛哥王儲哈桑、首相阿赫努什專程赴機場迎接習近平，並在機場舉行歡迎儀式。

習近平對哈桑王儲指出，中摩兩國關係發展良好，雙方務實合作富有成效，各領域交往日益活躍。習近平說，中方支持摩洛哥維護國家安全穩定，願同摩方繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持；中方願同摩方落實好中非合作論壇北京峰會和中阿合作論壇第十屆部長級會議成果，推動共建「一帶一路」框架內各領域務實合作取得更多成果；雙方要擴大人文交流，夯實兩國友好民意基礎，推動中摩戰略伙伴關係得到更大發展。

哈桑轉達穆罕默德六世國王對習近平主席的誠摯問候和熱烈歡迎，表示摩中兩國關係保持良好發展勢頭，摩洛哥王室和政府均堅定致力於進一步發展摩中關係，願同中方保持高層交往，加強各領域合作；摩中兩國在許多問題上立場相近，摩方願同中方堅定支持彼此維護國家的主權和安全穩定。這次訪問是習近平首次以國家主席身分訪問摩洛哥，摩洛哥官方媒體形容此訪目的是推動兩國的戰略伙伴關係。

中國鋰電企業熱門投資地

摩洛哥是北非地區首個加入「一帶一路」倡議合作的國家。2022年1月，兩國政府簽署了《中摩政府關於共同推進「一帶一路」建設的合作規劃》，合作領域涵蓋基建、物流、貿易、投資乃至旅遊教育科技等全方位。

摩洛哥是生產鋰電池重要原料磷酸鹽、鈷礦大國，該國也與美國和歐盟簽訂了自由貿易協定。近年隨着中國電動汽車、鋰電池產業崛起，摩洛哥正成為中國鋰電企業的熱門投資地。

「每日經濟新聞」報道，中國國軒高科與摩洛哥政府今年6月舉行電動汽車電池工廠項目投資協議簽署儀式，該項目非洲地區首個電動汽車電池超級工廠項目，總投資約68億美元；一期建設投資額約12.8億美元，將創造2300個就業崗位。

此外，中偉股份與非洲私人投資基金AL MADA簽署合作協議，將在摩洛哥成立合資企業，項目預計投資20億美元；貝特瑞在摩洛哥投資正極、負極材料項目合計8.49億美元。中科電氣、海亮股份等公司在摩洛哥也有投資。法國《世界報》稍早曾引述學者指出，中企之所以對摩洛哥感興趣，目的是規避有關規定進入美國和歐洲市場。

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