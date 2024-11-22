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胖東來插手員工婚事 酒席上限5圍禁彩禮

【明報專訊】內地人氣超市「胖東來」的創辦人于東來前日宣布，明年起，員工結婚不允許要彩禮或付彩禮，婚禮酒席禁止超過5桌，不允許靠父母買房買車，否則取消公司福利。有關聲明連日引起爭議，網民紛質疑「管得太嚴」，像「封建家長」；多家官媒亦批評「公私不分」。胖東來昨回應稱只是提前倡導。

超市公司福利好 違者取消一切

胖東來以優質服務、高性價比產品贏得「超市界海底撈」之稱，由河南許昌走向全國。而其員工每天工作7小時，年假一個月，管理層年假更達190日；今年新增每年10天「不開心假」，員工心情欠佳便可請假；員工月薪普遍逾8000元（人民幣，下同）。

于東來在社交平台的帖子稱，為引導社會文明生活，明年起，「胖東來人結婚不允許要彩禮或付彩禮！婚禮不能鋪張浪費，婚禮酒席只能邀請親朋酒席不能超過5桌！如果做不到的，公司從制度建設上制定將取消一切福利！未來的胖東來人是不允許靠父母買房買車！完全有能力靠自己主宰創造和享受美好人生。」

雖然有網民認為，此舉很好，抵制了不良風氣，亦有人認為，不滿意公司制度「可以辭職」；但更多網民稱，員工不是老闆私人財產，「真是管的太嚴了」，有人稱于東來充滿「濃濃的爹味」，就像「封建家長」，也有的認為近期胖東來「被捧到天上，太膨脹了」。

網民：管太嚴 胖東來：倡導節省

《新京報》昨引述胖東來集團稱，「我們倡導這塊是不要彩禮、不鋪張浪費，也是想讓年輕人輕鬆地生活，不要因為這種彩禮產生壓力」，目前尚未形成規章制度，只是提前倡導。

河南許昌市人社局回覆「上游新聞」稱，這些規定屬於企業內部行為，肯定不違法。不過江蘇同大律師事務所李小亮律師表示，員工福利分為法定福利和企業自主福利，法定福利公司沒有權利取消。

《廣州日報》評論指出，胖東來的出發點值得肯定，但不應成為具有強制性的管理規定，對員工私事「指手劃腳」，未免有些公私不分。「新黃河」則直指于東來此番言論是一種超出契約關係、帶有威脅意味地干涉個體私權。「澎湃新聞」也認為好心未必辦好事，這不只是在要求一名員工，而是要求兩個家庭都遵守胖東來的規定；強調邊界感是現代企業文明的重要標誌，企業和員工是平等的僱傭關係。

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