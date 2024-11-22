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駐京周記：從二次元走到三次元 「穀子店」帶旺舊商場

【明報專訊】從二次元到三次元，從線上到線下。近兩年「穀子店」逐漸從小眾領域走進大眾視野，並逐漸進駐一線及二線城市商場，成為這些「陳舊」商場中的「新勢力」，並愈來愈有「主宰」之勢。

二次元詞彙「穀子」源於英文單詞Goods的諧音，是與動畫（Animation）、漫畫（Comic）、遊戲（Game）、小說（Novel）（合併簡稱ACGN）相關的輕周邊產品。

從日本發散至中國之後，現在的「穀子」，可以是漫畫、動漫、遊戲、偶像周邊，可以是二次元（ACGN亞文化形成的虛擬世界）也可以是三次元（現實世界）。形式也從原本徽章（俗稱「吧唧」）、立牌、掛件、流沙厚亞克力、插畫板（俗稱「色紙」）等輕周邊，逐漸延伸至毛絨公仔、服飾、生活用品等大件產品。

湖北武漢的潮流盒子X118商場，商戶開舖率曾一度不足一半，去年改造變成華中地區首個二次元主題商業Mall，客流量爆升10倍。去年底，主推二次元品牌的北京王府井喜悅開業，首日客流破10萬。這讓愈來愈多的人看到了「穀子」帶來的巨大經濟效益。北京、上海、杭州等地，這類新形態頻密出現。

剛過去的周末，記者去了北京三里屯soho、朝陽合生匯等商場，發現這些商場原本「小吃一條街」的場地，出現愈來愈多的穀子店。朝陽合生匯的整個B3層，也都被穀子店擠滿。每家店前都擺放着各異的二次元人物形象廣告牌，各店的主題和IP（Intellectual property，知識產權）差異也很大。

不止B3層，B2層也被很多來自三次元的明星周邊售賣店舖佔據，這些店舖除了明星周邊，也會有很多二次元IP的周邊販賣。

店舖非「全年無休」

無論販賣的產品有多麼不同，無一例外，這些店全部被人群擠滿。從小學生到上班族，無論男女，都在這裏尋找着自己喜歡的IP和商品。

而令記者驚愕的是，原本以為這些店舖會「全年無休」，沒想到合生匯B3層的店舖，為了迎合消費者的習慣，在工作日全部關店。這些瞄準了年輕人的錢包，僅在休息日開門的商舖，卻依靠其高客單價、高流量的業態，拯救了一個又一個「老」商場，成為新的潮流風向標。

明報記者 王佩凡

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