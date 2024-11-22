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美國會兵推台海戰事 台須獨撐一月待馳援

【明報專訊】美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」當地時間20日與華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）舉行兵棋推演，模擬解放軍攻台。與會學者評估，兩岸衝突開始後，解放軍將包圍台灣，使美國無法向台派遣部隊增援，到第4周才有可能作海空馳援；台灣在這之前須靠自身兵力作戰。

中央社引述主持兵推的CSIS學者坎西安（Mark Cancian）指出，台灣地勢多山，中部地區有兩條相對窄的沿海地帶，使防守具有很大優勢。台灣大部分的部隊駐守北部，解放軍如果嘗試在北方登陸，雙方可能在台北周圍爆發大規模戰鬥。從南方進攻，雖然比較容易登陸，但風險在於必須一路向北打。

料美日多數勝仗 代價高

坎西安假定解放軍從南方進攻，這時奪下港口或空軍基地至關重要。面對美日將攻擊解放軍兩棲艦，解放軍如果無法讓足夠的部隊登陸並奪取港口或空軍基地，就無法持續支援已經在台作戰的部隊。他評估，美日在大多數情况下贏得這場模擬衝突，但必須付出非常高昂的代價。

稱魚叉導彈最能助台

他也說，美軍在設想中嘗試增援台灣，但所有的飛機都被擊落，兩棲作戰部隊也因為台灣周圍的封鎖過於嚴密而無從馳援，這和烏克蘭戰爭的情形非常不同。美國及其盟國一直能夠將裝備送入烏克蘭，這在島嶼台灣不可能發生。坎西安建議，最有效幫助台灣自衛的方式是提供500枚魚叉導彈，這些導彈可以安裝在移動發射車上，當解放軍船艦進入射程內，台灣就能發動攻擊。

美眾院軍事委員會副主席惠特曼（Rob Wittman）等人也出席兵推，惠特曼今年4月呼籲撥款委員會加碼投入1.65億美元增產魚叉導彈，以加速交付台灣。他們強調，導彈需在2027年、美政界認為北京可能攻台的時間前到位。

央視旗下「日月譚天」去年曾引述中國社科院台研所專家劉匡宇稱，美國台海兵推實為「龍王賣傘」，渲染「中國威脅論」，連哄帶嚇向台灣傾銷軍火、賺取巨額利益。

相關字詞﹕對台軍售 台海 兵推

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