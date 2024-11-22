巴西「轉向」加入帶路 學者：協議具國際意義

【明報專訊】新興大國巴西最終加入中國「一帶一路」倡議，引起各界關注。俄羅斯衛星通訊社引述西南交通大學區域與國別研究中心研究員錢亞旭表示，中巴發展戰略對接協議具有國際意義，既反映了雙方對於發展的共同訴求，也為全球南方國家團結自強樹立榜樣；中巴與拉美南部地區合作伙伴的共同努力將產生協同效應。
美國一直建議巴西不要加入「一帶一路」倡議。巴西總統盧拉去年4月訪華時，沒有簽訂任何聚焦於「一帶一路」的協議。在習近平訪問南美前夕，巴西總統國際事務特別顧問阿莫林（Celso Amorim）宣稱，「有意將與中國的關係提升到一個新的層次，但毋須簽署（一帶一路）協議」。
這次中巴達成的多項合作協議，就包括南美一體化路線的相關措施，旨在將巴西與秘魯錢凱港（一帶一路重要項目）相連接。中國星鏈「千帆星座」亦宣布與巴西國家電訊公司簽署協議，2026年進入巴西市場。此外，巴西國家經濟和社會發展銀行（BNDES）從中國國家開發銀行獲得50億人民幣的貸款。
分析：突顯巴西戰略重要性
歐亞集團高級分析師認為，巴西亦將從中美貿易摩擦中獲得進一步收益，對華出口更多農產品。
路透社報道，中巴關係的提升，突顯巴西的戰略重要性，巴西既是南半球的主要代言人，也是確保中國長期經濟和糧食安全的重要合作伙伴。