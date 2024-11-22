巴西「轉向」加入帶路 學者：協議具國際意義

美國一直建議巴西不要加入「一帶一路」倡議。巴西總統盧拉去年4月訪華時，沒有簽訂任何聚焦於「一帶一路」的協議。在習近平訪問南美前夕，巴西總統國際事務特別顧問阿莫林（Celso Amorim）宣稱，「有意將與中國的關係提升到一個新的層次，但毋須簽署（一帶一路）協議」。

這次中巴達成的多項合作協議，就包括南美一體化路線的相關措施，旨在將巴西與秘魯錢凱港（一帶一路重要項目）相連接。中國星鏈「千帆星座」亦宣布與巴西國家電訊公司簽署協議，2026年進入巴西市場。此外，巴西國家經濟和社會發展銀行（BNDES）從中國國家開發銀行獲得50億人民幣的貸款。

分析：突顯巴西戰略重要性

歐亞集團高級分析師認為，巴西亦將從中美貿易摩擦中獲得進一步收益，對華出口更多農產品。

路透社報道，中巴關係的提升，突顯巴西的戰略重要性，巴西既是南半球的主要代言人，也是確保中國長期經濟和糧食安全的重要合作伙伴。