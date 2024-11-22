納帶路升級命運共同體 習：中巴啟黃金50年

簽金融基礎設施創科合作

習近平結束對巴西的國事訪問後，已於當地時間11月21日上午乘專機啟程回國。新華社報道，習近平此訪成果文件清單有38項合作文件。其中，包括1份兩國聯合聲明，以及37項雙方簽署和達成一致的合作文件，包括金融、基礎設施、產業鏈發展、投資、生態轉型、科技創新等領域的戰略性合作。

兩國聯合聲明為《中巴關於攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體的聯合聲明》，雙方簽署和達成一致的合作文件中，排在第一的是《中國政府和巴西政府關於共建「一帶一路」倡議同「加速增長計劃」「巴西新工業計劃」「生態轉型計劃」「南美一體化路線計劃」對接的合作規劃》。此協議備受關注的原因，是此前傳出巴西不願意加入中國「一帶一路」倡議的消息（見另稿）。除了加入「一帶一路」倡議，巴西也成為第一個與中國建立「命運共同體」的拉美國家。

習：為南方國團結自強樹榜樣

在共同會見記者時，習近平表示，與盧拉總統一致認為，兩國關係正處於歷史最好時期，日益彰顯全球性、戰略性、長遠性影響，成為發展中大國攜手共進、團結合作的典範。

習近平稱，就雙方關係未來發展達成包括「中巴命運共同體」等新的戰略共識，必將推動兩國關係繼往開來、開啟下一個「黃金50年」，同時為全球南方國家團結自強樹立榜樣，為提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權作出新貢獻。

推動構建人類命運共同體被中國政府認為是中國式現代化的本質要求之一，已寫進中國憲法及中共黨章。目前，中國已偕數十個國家和地區構建不同形式的命運共同體。

盧拉：共同利益廣泛 友誼牢固

新華社引述盧拉表示，巴中兩國雖然相距遙遠，但價值理念相近，共同利益廣泛，友誼深厚牢固，巴中合作具有戰略意義和世界影響；習近平主席這次訪問已成為巴中關係史上新的里程碑，開啟巴中構建命運共同體的新篇章。

資料顯示，中國連續15年成為巴西第一大貿易伙伴，2023年雙邊貿易額達1815億美元，年增6.1%。巴西是中國最大的農產品進口來源國，也是少數幾個對中國有貿易順差的國家之一。據中國海關總署披露，以人民幣計，今年前10個月，中國對巴西進出口1.14萬億元，按年增9.9%，高出中國外貿整體增速4.7個百分點，其中，出口4320.8億元，進口7081.5億元。

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