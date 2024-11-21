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珠海高官跟進撞人案 突擊查公共場所安保

【明報專訊】珠海市委書記陳勇周二（19日）主持召開全市公共安全工作會議，研究進一步上周一（11日）駕車衝撞行人案件後續處理，對全市維護公共安全工作再部署、再推動、再落實。會議結束後，陳勇及珠海市長黃志豪分別到拱北口岸、市民服務中心等地，突擊檢查重點公共場所和人員密集場所安全措施落實情况。

據官方的「珠海發布」微信公眾號昨發布消息，陳勇表示，要認真細緻妥善處理案件後續，展開醫療救治，推進安撫善後工作及案件偵辦，及時回應社會關切。

陳勇強調，要全面加強社會治安防控，深入開展拉網式排查打擊整治行動，加強警力投放，強化對人員密集場所和重點部位的巡邏防控，提高見警率、管事率、震懾力，依法嚴打突出犯罪，嚴懲刑事犯案，形成打擊犯罪高壓態勢；要從源頭加強風險防控，深化矛盾糾紛排查化解，積極運用多種調解手段提前介入調處，構建從排查、發現到化解的「工作閉環」，把問題解決在基層一線、化解在萌芽狀態。

會後，陳勇、黃志豪分別到城市陽台、夏灣夜市、市中西醫結合醫院、拱北口岸、市民服務中心、香山湖公園、優特匯、古元美術館等，突擊檢查重點公共場所和人員密集場所安全措施落實情况，叮囑執勤民警、各機構負責人和安保人員進一步提升責任意識，落實人防、物防、技防措施，加強巡邏檢查，達至隱患第一時間發現、第一時間處理化解。

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