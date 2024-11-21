五月天上海開騷 飲歌「震撼」民居惹議

內媒實測窗震水搖 滬跨部門研對策

據「東方網」昨報道，前天晚7時19分許，在上海體育館附近的匯翠花園小區，記者實地感受到房屋搖晃。當《傷心的人別聽慢歌》副歌響起，住戶鋁合金窗發生強烈抖動並發出金屬碰撞聲，桌上水瓶內的水高速搖擺，體感上如同房屋「左右搖晃」。

匯翠花園居民表示，在此前已結束的7場五月天演唱會期間，該小區每場均有逾3次搖晃，而3次明顯搖晃均對應熱門歌曲《傷心的人別聽慢歌》、《派對動物》及《離開地球表面》。

五月天演唱會引發上海體育館附近居民樓房晃動，自去年底已惹周邊居民不滿。報道指，除了與演出方溝通呼籲減少現場跳動外，有關部門正協商並尋找解決方法。阿信前晚在演唱會現場曾對歌迷表示，「像《派對動物》、《離開地球表面》這樣的歌曲，讓我們以揮手代替跳躍，好不好？」

另據《上海法治報》報道，上海市文化旅遊局將和市公安局、市地震局、住房城鄉建設管理委等職能部門將一起研究震動監測、風險防範辦法，督促演出主辦方徵求有關部門意見，加強舞台監測和音量控制，減少和觀眾的大規模互動和跳躍動作，審批曲目時回避節奏上可能會造成共振現象的曲目。