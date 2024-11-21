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卸任8年 曾領導掃黃 東莞前書記徐建華受查

【明報專訊】廣東省紀委監委昨通報，東莞市委前書記、市人大常委會原主任徐建華（圖）涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。徐建華已卸任8年，官方通報未詳細說明其受查原因。徐建華2011年12月至2016年4月任東莞市委書記，東莞2014年2月被央視揭發部分酒店涉黃，引發東莞大規模掃黃。

公開資料顯示，徐建華是江西樂平人，1958年9月生。徐仕途未離開過廣東。早期任職韶關，2001年4月升任韶關市長，5年後接任韶關市委書記，2010年11月轉任廣東省發展改革委黨組書記。

未滿59歲退休 內地官場罕見

徐建華2011年底調任東莞，接替劉志庚擔任東莞書記，而劉離任後升廣東副省長，2016年任上被查。徐同年4月亦卸任。徐建華未滿59歲退休，於內地官場不常見。東莞自1988年升格地級市後，歷任市委書記僅有兩人未升為副部級幹部。

任內爆「性都」風波 率小組查地方官

徐建華任職東莞市委書記期間，正值東莞色情產業繁盛期，東莞一度被稱「性都」。央視2014年2月9日揭發東莞多個娛樂場所涉黃，其賣淫流程標準化、操作產業化。報道引發全國關注。

廣東省委當日即批示，拉網式排查東莞全市，先治標再治本。廣東省公安廳部署全省公安展開為期3個月掃黃。東莞成立由東莞市委書記徐建華為組長的掃黃專項行動小組，督導掃黃。徐當年7月稱，東莞已問責6名市、鎮領導幹部，查辦43名涉案公職人員，包括39名涉案民警。

徐在一場聯合採訪中與多名網絡名人面談，被問東莞涉黃「全世界都知道的事情，你們真的不知情嗎？」時表示，「不知情是不可能的，但不知道問題這麽嚴重，卻是現實。畢竟書記和市長不會去這種場所，不清楚具體情况。但確實要反思，領導不知情確實是嚴重的官僚主義。」

徐建華退休後多次參加公開活動，2020年新冠疫情爆發後，帶頭捐款支持抗疫，今年6月最後一次現身公開場合，參加東莞市委老幹部局在浙江舉辦的副廳級以上老幹部專題讀書班。

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