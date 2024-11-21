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涉虛幣貪污 證監高層姚前被雙開

【明報專訊】中央紀委國家監委網站昨通報，中國證監會科技監管司前司長、信息中心前主任姚前被開除中共黨籍和公職。姚前嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪；經廣東省汕尾市監委研究，決定將姚前涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

專職金融科技 曾研法定虛幣

公開資料顯示，姚前1970年生於安徽，南京大學信息管理系和計算機系畢業，取得工學博士學位。曾任中國證監會科技監管司司長、信息中心主任。近年來，姚前被外界廣泛關注，主要是他在金融科技以及區塊鏈、虛擬貨幣方面的研究。2014年央行啟動對虛擬貨幣的研究，成立法定數字貨幣研究小組，姚前為研究團隊的成員之一。

中央紀委國家監委通報稱，經調查，姚前背棄初心使命，不講政治，貪圖虛名，以金融科技專家自居，為一己之私不遺餘力扶持特定科技服務商，甘做圍獵者的「重點培養對象」；濫用政策建議權、制定權、執行權等監管權力，棄守科技監管職責，在信息技術系統服務機構拓展業務、軟硬件採購等方面為他人謀取不當利益，以虛擬貨幣等進行權錢交易；搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受茅台等貴重物品和接受宴請；違反組織原則，在職工錄用中為他人謀取利益；違反廉潔紀律，將應由個人支付的租車等費用交由監管對象支付，違規借用監管對象大額錢款，違規投資入股企業；非法收受財物，數額巨大。

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