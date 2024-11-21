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習晤巴西總統 分析指欲領導「全球南方」

【明報專訊】國家主席習近平結束二十國集團（G20）領導人峰會活動後，乘坐專機抵達巴西首都巴西利亞，展開對巴西的國事訪問。習近平與巴西總統盧拉昨（20日）舉行會談。此次是習近平時隔5年再訪巴西。

習近平昨乘專車在騎兵馬隊護衛下，駛入巴西總統官邸，出席由巴西總統盧拉舉行的歡迎儀式。儀式後，習近平與盧拉舉行雙邊會談。

今年是中巴建交50周年，中國外交部早前指，兩人會談期間，將就雙邊關係以及共同關心的國際地區問題交換意見。習亦會出席簽署合作文件等儀式，盼此行進一步鞏固兩國政治互信、提升雙邊關係。

「美國之音」指出，習近平與盧拉的雙邊會晤，正值「中國對美國總統拜登下台後的前景充滿不安之際」，並稱在俄烏戰爭、中東局勢動盪等不確定性加劇的年代，中國和巴西嘗試將自己定位為「全球南方」的領導者。

中國阿根廷互邀訪問 馬克龍將赴華

到訪巴西利亞前，習近平在里約熱內盧出席G20峰會期間會見法國總統馬克龍。路透社報道，馬克龍向媒體發表講話，提到朝鮮派兵入烏克蘭增加中國的風險，普京放寬俄羅斯動用核武的條件後，中國應推動俄羅斯為局勢降溫。他亦證實將於「未來幾個月內」再次訪華。

新華社報道，與馬克龍會晤時，習近平表示，中方就烏克蘭危機的立場一貫，盼衝突局勢緩解，將繼續以自身方式，為停火止戰發揮建設性作用。

另外，習近平也與阿根廷總統米萊舉行雙邊會談。雙邊會談聚焦阿根廷的經濟問題，習表示中國願與阿根廷繼續展開金融合作，助阿國維護經濟金融穩定。阿根廷政府聲明提到，兩人已互相邀請對方訪問。米萊曾在競選總統期間，批評中國「共產黨體制」，強調絕不與共產黨合作，其立場變化引起關注。

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