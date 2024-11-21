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互聯網大會烏鎮峰會開幕 聚焦AI 習倡網絡命運共同體 創新安全並重

【明報專訊】2024年世界互聯網大會烏鎮峰會昨（20日）上午在浙江桐鄉烏鎮開幕，本屆烏鎮峰會以「擁抱以人為本、智能向善的數字未來——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，聚焦人工智能（AI）。正出訪南美的國家主席習近平視像致辭稱，應把握數字化、網絡化、智能化發展大勢，把創新作為第一動力、把安全作為底線要求、把普惠作為價值追求，呼籲國際社會構建網絡空間命運共同體。

明報記者 陳灝

習近平在視像致辭指出，新一輪科技革命和產業變革正迅猛發展，人工智能等新技術方興未艾，大幅提升認識和改造世界的能力，同時帶來難料的風險挑戰。中國願與世界各國一道，把握信息革命發展的歷史主動，攜手構建網絡空間命運共同體，讓互聯網造福人民及世界。

丁薛祥籲共享科技 增後進國話語權

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開幕式並發言提出4點建議，包括完善全球治理、尊重各國網絡主權、增強新興市場國家和發展中國家的代表性和話語權；加強協同融合的創新，積極拓展人工智能、大數據、區塊鏈等領域的合作，加強國際創新創業合作和技術轉移轉化；強化公平普惠，促進互聯網發展成果全球共享，助發展中國家信息化；提升網絡安全防護，打擊網絡犯罪，妥善應對人工智能等科技的風險挑戰。

峰會就全球發展倡議、數碼經濟、人工智能技術創新與治理等議題舉行24場分論壇，其中首次增設人工智能板塊，就AI技術創新與治理、AI賦能新質生產力等討論。峰會成立世界互聯網大會人工智能專業委員會，建立常態、專業的國際交流平台。

洪都拉斯副總統弗洛倫蒂諾、贊比亞副總統納盧曼戈、越南副總理黎成龍、浙江省委書記兼省長王浩出席開幕式並發言；聯合國副秘書長李軍華視像發言。全球移動通信系統協會（GSMA）首席執行官洪曜莊、小米科技創始人雷軍也在開幕式致辭。其中雷軍受矚目，在現場僅次於習近平；他稱中國是互聯網創新沃土。中宣部部長李書磊到場但未發言，在下午主論壇致辭。

多國高官赴開幕式 小米雷軍受矚目

峰會新設「世界互聯網大會傑出貢獻獎」，表彰在全球互聯網相關領域具傑出貢獻的個人和企業。峰會啟動世界互聯網大會智庫合作計劃，全球約60間互聯網領域智庫參與。峰會設立世界互聯網大會數字研修院，舉辦全球互聯網人才卓越計劃研修班，服務全球、特別是發展中國家的政府部門、社會組織、企業管理層。

作為峰會重要活動，「互聯網之光」博覽會前天已開幕。

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