京城天鵝被連環咬死 圓明園捉流浪狗追兇

4孵蛋黑天鵝命喪不明動物

圓明園管理處前晚發文稱，閉路電視顯示，在4隻黑天鵝死亡的夜間，均有黃鼬及疑似犬類等動物在黑天鵝巢穴附近活動，但因巢穴隱蔽在蘆葦叢中，未觀察到動物打鬥迹象，惟現場有散落羽毛。

事發後，園方立刻將死亡黑天鵝送往專業機構檢測死因，結果顯示外傷均為動物咬傷，因咬傷導致死亡，可排除人為傷害的可能。園方綜合分析以上情况，推測4隻黑天鵝均死於小型食肉動物咬傷。

就此，該園在有黑天鵝抱窩孵化和有幼鵝的巢穴處增加人力部署，加強對園內黑天鵝等野生動物的巡查，同時聯合相關專業部門，多輪次搜索、抓捕園內流浪狗，於周日（17日）捕獲兩隻流浪狗，並由專業部門妥善安置。

遺留鵝蛋將人工孵化

抱窩黑天鵝死亡後遺留的未孵化鵝蛋，因已不具自然孵化的條件，園方已將其收集並在專家指導下接受人工孵化。園方同時呼籲市民「文明養犬」，不要遺棄寵物。

去年冬天，圓明園亦曾有黑天鵝幼鳥夭折，引起關注。就此圓明園展開一系列工作，例如更換老舊故障水泵，在入冬前清理殘荷、蘆葦，使用獸藥消毒等。

當時園方表示，黑天鵝種群扎根北京10多年來，不斷繁衍壯大，如今已達數百隻，說明其種群已能適應北京氣候。園方提到，「幼崽死亡是動物種群發展規律的一部分，優勝劣汰是大自然的規律，越冬是每隻天鵝寶寶都要經歷的挑戰」，人類若過度愛護和干預，不利天鵝種群繁衍。