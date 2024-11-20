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自殺式無人機航展「曬冷」 專家：勢成作戰要角

【明報專訊】剛於周日結束的本屆珠海航展上，國產巡飛彈（俗稱自殺式無人機）產品爆發式出現，各家廠商紛紛推出不同造型、功能和攻擊力的巡飛彈。軍事專家倪樂雄對本報表示，比起其他兵器，巡飛彈具機動性強、以小搏大的優勢；亦符合未來戰爭無人化趨勢，對出生率持續下降的中國具現實意義。

機動性強以小搏大 可機載可便攜

無人偵察作戰系統裝備成為本屆航展的焦點之一，其中「較簡單」的巡飛彈更湧現各大廠商展銷平台。在老牌軍工企業北方工業的展台，可見大型的飛龍300A反輻射自殺式無人機，造型如大型炸彈裝上三角機翼，以螺旋槳為動力，續航4小時，攻擊地面雷達和防空系統。飛龍200A、飛龍60A巡飛彈，則適宜飛機掛載，能封控區域、擊殺重點目標。同場還有小型巡飛彈飛龍30，以及稍「迷你」的飛龍10巡飛彈，供單兵便攜。

北方工業在精確炸彈系列，推出500公斤精確制導滑翔炸彈LY-V501，並在此基礎上推出帶噴氣式動力的LY-V502，現場工作人員稱，可當大型巡飛彈用。

當前攻擊武器鬥快、鬥隱形，前者有高超音速導彈，後者開始出現隱形巡飛彈。中國航天科技集團第七研究院自主研製「衛士」系列，其中WS43中近程巡飛攻擊武器，採取隱形設計，有效打擊射程最遠60公里。該集團還推出CM501XA巡飛彈，只需吉普車就可運輸發射，能打擊70公里外目標，採用可見光/紅外成像等多種模式精確制導。

巡飛彈介乎巡航導彈與無人機之間，具偵察、控制、打擊和評估一體化作戰能力，並已成大型無人機攻擊機的掛載武器。航天彩虹無人機公司推出多款巡飛彈，其中超大型的AR5巡飛彈，可在1.1萬米高度飛行，最大航程1280公里，可由飛機、艦船或地面車輛發射。

在戶外展區亮相的獵隼FALCON系列無人機，配備14公斤級巡飛彈。該系統由珠海天晴航空航天科技公司研製，其中較大型的FALCON1800DH無人機掛架上，可見四聯裝發射巢，按該機7個外掛點、700公斤載荷，掛載28枚巡飛彈綽綽有餘，可組成機群對重要目標進行精確飽和攻擊。

航展還可見各種旋翼巡飛彈，成為單兵武器裝備，猶如「飛行手榴彈」。參展商落力推銷巡飛彈時，採購商也對此表示強烈興趣，常見不同國家軍裝人員觀看演示或聽取介紹。

軍事專家倪樂雄指出，巡飛彈受重視，乃至很可能成為未來作戰主要樣式，是因它集步兵、炮兵、導彈、坦克、戰車、戰術空軍的部分作戰功能為一體。特別是代替步兵作戰，未來戰爭無需依賴成千上萬士兵衝鋒陷陣，大大節省人命、國家的傷兵照顧負擔，減輕人們痛苦。

專家稱代替步兵 減人命損失傷兵負擔

其次，由於巡飛彈比導彈成本低、精度高，用於打擊要地或轟炸重要工廠等都十分有用。故國家肯定要發展此種裝備，「太有吸引力了」。

巡飛彈的重要已在俄烏戰事獲驗證，目前多為巡飛彈與步兵陸上協同作戰，但很快會向海戰和空戰、太空戰領域發展，是無人機作戰時代的「開路先鋒」，將走小型化、智能化、隱形化的路徑。倪樂雄指出，中國基於產業鏈完整、技術成熟、市場龐大的優勢，國產巡飛彈在國際市場極具競爭力。這是國家高科技工業的體現，俄羅斯就無法大量裝備。

明報記者 許書凎

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