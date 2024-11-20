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基層邊緣人列「風險」 滕彪批倒果為因

【明報專訊】內地近期發生多宗極端案件，引發社會高度關注。珠海「11．11」撞人案發生後，公安部要求全國警方推進預防化解基層矛盾的摸排（排除風險）工作，要求最大限度把矛盾和問題「化解在基層、處置在源頭」，動態消除隱患，嚴防發生極端案件。

廣東部分社區日前開始追蹤了解「八失人員」和「三低三少」群體。「八失」包括「投資失敗、工作失業、生活失意、情感失意、關係失和、心態失衡、精神失常和年少失管」；「三低三少」則指「經濟收入低、社會地位低、社會聲望低、人際交往少、流動機會少和疏導管道少」。

位於江蘇宜興的無錫工藝職業技術學院砍人事件發生後，各地也組織警員深入摸排校園周邊各類「風險人員」。同時要求警方果斷處置極端案件，昨就傳出廣州西華路有疑似精神病患揮刀，被警方當場擊斃。

中國前維權律師滕彪對美國之音表示，排查實際無益於從根本解決諸如珠海慘案等暴力事件。他指中國社會的不穩定情况來自於幾十年積累的社會矛盾、政治腐敗、人民缺少基本權利，加之經濟下行使過去被經濟發展所掩蓋的社會政治矛盾爆發，在暴力事件發生後的排查行動是「倒果為因」，「把社會的邊緣者、社會的受害者當作矛盾的源頭」。

亦有輿論指出，全國有60多萬個基層群眾性自治組織、265萬間社會組織、116萬名持證社會工作者、2.35億名註冊義工，如此龐大的基層治理力量，質問「為何未能發揮效用？」

明報記者

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