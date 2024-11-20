返校高峰車撞人 湖南小學逾10傷 內地8天第三宗同類事件 警方稱無人命危

司機反鎖車內 民眾破窗制伏毆打

案發地點為常德鼎城區永安小學校門門口，事發後，多段現場短片在網上流傳，顯示事發時正是學生上學高峰。其中一段短片可見，校門前的空地至少5人倒地。其中有成年人，也有背書包的學生，有女子抱着一名受傷小學生安撫。大批學生驚恐奔跑入校，一名學生拉起倒地的同學大叫「救命啊，救命啊」。

另有短片顯示，肇事的白色小型SUV（運動多功能車）被學生家長及學校保安等近10人截停後，司機反鎖車內，有人拿鐵鍬打爛車窗，眾人將司機拖出，手持警棍的保安及家長迅速將司機撲倒並拳打腳踢。警員及救護車隨後趕到現場，醫護人員將被撞傷倒地者抬上救護車，警員也將頭破血流的肇事司機反手鎖上手銬，他一度面露似笑非笑神情。

常德市鼎城區公安分局微信公眾號「鼎城公安」當天下午通報，稱案發於上午7時37分許，39歲的黃姓肇事司機已被拘捕。傷者即時送往醫院救治，目前均無生命危險。警方通報並未透露傷者人數，以及肇事者動機，表示事件正進一步調查。

警方拘39歲司機 簡要通報未定性刑事案

目前警方通報仍定性為「車輛撞人事件」，被捕司機是「肇事者」而非「犯罪嫌疑人」，顯示當局未認定為刑事案件。網上流傳各種未經官方證實的說法，有指案件牽涉校園欺凌，疑兇聲稱9歲兒子遭高年級學生毆打，致睪丸受傷。

公開資料顯示，事發的鼎城區永安小學有51個班級、2700多名學生。肇事車輛所掛車牌，為湖南常德漢壽縣車牌。漢壽縣與鼎湖區緊鄰，在鼎湖區東南邊。

事件引起網絡熱議，有網民留言促請「嚴查嚴懲肇事者，嚴管嚴防此類惡性事件」；亦有網民表示，「強烈譴責犯罪行徑！不論什麼原因，都不是濫傷無辜的藉口」。

這是在8天內，內地第三宗同類事件。上周一（11日），廣東珠海發生男子駕車衝撞珠海市體育中心戶外運動場民眾事件，官方對外宣布釀35死、43人受傷；另外，江蘇宜興無錫工藝職業技術學院上周六（16日）發生學生返校砍殺事件，造成8死、17人受傷慘劇。

另外，福建漳州市雲霄縣10月17日一輛私家車起火撞向雲霄縣實驗小學門口，造成門外8人受傷送院，司機死亡；警方至今未通報事件詳細原因。

珠海撞人案發生後，國家主席習近平就此批示要求各地區和有關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，嚴防發生極端案件。

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