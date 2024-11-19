全球最長中俄氣管完工 供1.3億戶用

北起黑龍江 南至上海

「央視新聞」報道，中俄東線天然氣管道項目是中石油與俄羅斯天然氣工業公司的聯合項目，包括俄羅斯境內的西伯利亞力量管道和中方境內的中俄東線天然氣管道。其中，俄羅斯境內管道長3000公里，中國境內管道5111公里，北起黑龍江省黑河市，途經9個省、自治區、直轄市，南至上海。其中新建管道3371公里，鋼鐵總用量相當於280座用鋼量為7300噸的艾菲爾鐵塔。

中俄東線天然氣管道是全球距離最長的「輸氣管道」，也是中國首條同時採用1422毫米超大口徑、12兆帕高壓力等級的長輸天然氣管道。經測算，在12兆帕壓力下，一米長的管段容氣量為250立方米，相當於三口之家1年的用氣量。

中俄東線天然氣管道項目合作始於2014年5月，雙方簽約合作期限為30年。全線分北段（黑龍江黑河-吉林長嶺）、中段（吉林長嶺-河北永清）、南段（河北永清-上海）。2020年11月，中段與北段工程已率先實現連通。

官方表示，中俄東線天然氣管道全線貫通後，每年可向東三省、京津冀、長三角等地區穩定供應天然氣380億立方米，可滿足1.3億戶城市家庭一年的用氣需求，每年可減少二氧化碳排放量1.64億噸。