明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

黑省東北虎咬村民 家屬：手臂大概不保

【明報專訊】黑龍江省發生野生老虎咬人事件。昨（18日）早上6時10分許，黑省七台河市勃利縣吉興鄉長太村一農戶家中的閉路電視，記錄了一隻野生東北虎跑過的影片，在影片中，一名男村民聽聞老虎咆哮竟雙手插兜出門查看，被老虎追進院門內，老虎還大力衝撞鐵門，造成了鐵門彎曲。當天，該村有村民報警稱有人被虎咬傷。目前，當地應急管理局工作人員與公安、林草等部門聯合排查，正追查老虎的蹤迹。

據「上游新聞」報道，勃利縣一村民在餵牛時遭一隻東北虎襲擊受傷。經醫院初步診斷，傷者多發「撕脫傷」，其中腕部較重，有截肢風險，目前已經轉院至佳木斯。黑龍江廣播電視台「新聞法治在線」稱，被老虎咬傷的是一名老人，其子趙先生表示，有兩隻老虎。他的父親當時在散步，被老虎一把撲倒，摁在地上，老虎體型像小牛犢大小，父親用手阻擋時，左手被咬得血肉模糊，「家人先把父親送去七台河醫院，發現不行，又緊急送往佳木斯，被咬的手臂大概是保不住了」。

村民見兩虎 當局追查虎蹤

昨日，當地林草局和警方已到事發現場。勃利縣應急管理局工作人員表示，事發後，應急管理局工作人員與公安、林草等部門聯合排查，追蹤老虎的蹤迹。現場工作人員攜帶紅外熱成像儀、無人機等設備，排查老虎蹤迹，但目前尚不能確定老虎是否離開涉事區域。 

當地公安部門表示，這是勃利縣有縣誌記載以來，首次發現東北虎的蹤迹。「大皖新聞」引述長太村的村民稱，聽說老虎咬人事件，村民大都關門閉戶躲在家中。有村民稱：「（微信）群裏有通知，讓我們不要出門。我們這裏老虎並不常見，我也是頭一回聽說老虎進村了。」

昨下午，勃利縣林業和草原局發布通報稱，昨6時38分，縣110指揮中心接到報告：「6時許，勃利縣吉興朝鮮族滿族鄉長太村發現老虎行蹤。」經現場初步核實，長太村一名村民左手部被老虎咬傷，目前正在醫療機構接受治療，傷者情緒穩定，生命體徵平穩。縣公安局、林業和草原局、應急管理局等部門及屬地鄉鎮工作人員已到達現場，追查老虎行蹤。

通報提醒廣大居民群眾做好安全防範，並稱臨近鄉鎮居民如發現大型野生動物蹤迹，要及時避險，在確保自身安全下，立即報告。

相關字詞﹕蹤跡 東北虎 黑龍江 老虎

上 / 下一篇新聞