黑省東北虎咬村民 家屬：手臂大概不保

據「上游新聞」報道，勃利縣一村民在餵牛時遭一隻東北虎襲擊受傷。經醫院初步診斷，傷者多發「撕脫傷」，其中腕部較重，有截肢風險，目前已經轉院至佳木斯。黑龍江廣播電視台「新聞法治在線」稱，被老虎咬傷的是一名老人，其子趙先生表示，有兩隻老虎。他的父親當時在散步，被老虎一把撲倒，摁在地上，老虎體型像小牛犢大小，父親用手阻擋時，左手被咬得血肉模糊，「家人先把父親送去七台河醫院，發現不行，又緊急送往佳木斯，被咬的手臂大概是保不住了」。

村民見兩虎 當局追查虎蹤

昨日，當地林草局和警方已到事發現場。勃利縣應急管理局工作人員表示，事發後，應急管理局工作人員與公安、林草等部門聯合排查，追蹤老虎的蹤迹。現場工作人員攜帶紅外熱成像儀、無人機等設備，排查老虎蹤迹，但目前尚不能確定老虎是否離開涉事區域。

當地公安部門表示，這是勃利縣有縣誌記載以來，首次發現東北虎的蹤迹。「大皖新聞」引述長太村的村民稱，聽說老虎咬人事件，村民大都關門閉戶躲在家中。有村民稱：「（微信）群裏有通知，讓我們不要出門。我們這裏老虎並不常見，我也是頭一回聽說老虎進村了。」

昨下午，勃利縣林業和草原局發布通報稱，昨6時38分，縣110指揮中心接到報告：「6時許，勃利縣吉興朝鮮族滿族鄉長太村發現老虎行蹤。」經現場初步核實，長太村一名村民左手部被老虎咬傷，目前正在醫療機構接受治療，傷者情緒穩定，生命體徵平穩。縣公安局、林業和草原局、應急管理局等部門及屬地鄉鎮工作人員已到達現場，追查老虎行蹤。

通報提醒廣大居民群眾做好安全防範，並稱臨近鄉鎮居民如發現大型野生動物蹤迹，要及時避險，在確保自身安全下，立即報告。