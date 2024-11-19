赴陸祭阻 王金平：無收薄瓜瓜喜帖 台媒：婚事敏感 前國安人士曾提女家謹慎

「ETtoday新聞雲」報道，王金平昨到祖籍地漳州龍海市角美鎮白礁村「王氏家廟」祭祖，他被問及是否參加薄瓜瓜婚禮，表示沒有收到邀請，但他說，「我們跟女方是好朋友，並沒有接到請帖」。

傳多名台政壇重量級人士受邀

薄瓜瓜本月13日從加拿大飛抵台灣，將於23日迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。消息人士稱，婚禮將在新竹縣新埔鎮具有濃濃中國風的「The One 南園人文客棧」一連舉辦兩天。

許文政在1972年擔任宜蘭縣議會議長，橫跨政治與醫學兩界，是當地名人與領袖，同時也是國民黨大老，曾任候補中央委員與宜蘭縣黨部副主委，2009年獲馬英九提名擔任總統府資政。而薄瓜瓜的爺爺是中共開國元勳薄一波。因此本次婚禮被有一些人視為「國共大事」，宴請貴賓名單也十分敏感，外傳台灣多名政壇重量級人士受邀參加，包括王金平和前領導人馬英九都有受邀。

另外消息人士指出，薄瓜瓜與許惠瑜相戀多年，早在5年前就想在台灣舉辦婚禮，當時有前國安人士私下提醒許家，由於新郎身分特殊，這場婚事高度敏感，要更謹慎處理。

台國安局長：不評論個案

台國安局長蔡明彥昨前往台立法院外交及國防委員會作專案報告前接受媒體詢問薄瓜瓜婚事，並被追問國安局到底有沒有掌握到薄瓜瓜行蹤時表示，基本上國安局不對個案公開評論。

不過他亦指出，對具有特殊身分的境外人士入境，國安角度要關切這些人到台灣是否從事違異常活動，另外境外人士在台從事合法活動，有無遭遇陳抗滋擾，影響到當事人安全或社會安寧。