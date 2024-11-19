經貿合作加深 華學者：中拉休戚與共

習近平對秘魯、巴西的訪問，「澎湃新聞」引述上海大學特聘教授江時學表示，這將進一步深化彼此合作，是中秘、中巴密切的高層往來的體現，同時成為其他拉丁美洲國家與中國合作的榜樣。

公開數據顯示，中國已連續十年成為秘魯最大貿易伙伴和最大出口市場，已連續15年成為巴西第一大貿易伙伴，巴西也是中國在拉美最大直接投資目的國。目前，拉美是僅次於東盟的中國第二大投資地。

中新社引述中國社會科學院拉丁美洲研究所所長柴瑜表示，聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會近期稱，過去十年，拉丁美洲國家平均經濟增長率僅為0.9%，即使如此，2023年中拉貿易額也突破4890億美元，同比增長1.1%。柴瑜稱，十年間中拉經貿合作不斷加深，在發展進程中能夠相互扶持，充分說明了中拉命運休戚與共 ，中拉合作實踐已經成為「全球南方」合作的示範。