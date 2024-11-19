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習晤施紀賢 6年來中英領導人首會面

【明報專訊】國家主席習近平當地時間18日上午在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間，會見英國首相施紀賢（Keir Starmer）。習近平指出，當前世界進入新的動盪變革期。中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，既肩負推動各自國家發展的重任，也承擔應對全球性挑戰的責任。雙方應該秉持戰略伙伴定位，堅持相互尊重、開放合作、交流互鑑，實現互利共贏，共同書寫中英關係健康穩定發展的下一個篇章。

中新社報道，習近平強調，中英兩國歷史文化、價值理念、社會制度雖有差異，但共同利益廣泛，雙方應該理性客觀看待對方的發展，加強戰略溝通，增進政治互信，確保中英關係走得穩、走得實、走得遠。雙方要推動熱點問題政治解決，加強人工智能全球治理，為促進世界經濟增長、實現各國共同發展作出貢獻。

習：應理性客觀看待對方發展

報道引述施紀賢稱，英中之間擁有廣泛共同利益，對解決全球性挑戰、維護世界和平和發展負有重要責任。英中持久強有力關係對於兩國和世界都非常重要。

在啟程前往巴西前，英國首相府列舉的英中「明顯可合作領域」包括氣候和經濟成長議題，以及促進「國際局勢穩定」。不過，首相府指出，施紀賢同時將堅定立場，強調就英中有歧見之處「誠實對話」，以及在必要之處與中國競爭、向中方提出挑戰的重要性。

圍繞香港等議題糾紛，中英關係2019年陷入低谷，這次會面是6年以來中英領導人的首次會面。

相關字詞﹕G20峰會 習近平 中英關係

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