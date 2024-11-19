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習抵里約 稱中巴開啟下個黃金50年 期待G20峰會共謀發展

【明報專訊】二十國集團（G20）領導人第十九次峰會於當地時間18日至19日在巴西里約熱內盧舉行。應巴西總統盧拉邀請，國家主席習近平出席G20領導人第十九次峰會並對巴西國事訪問。習近平的專機於17日下午抵達里約熱內盧加里昂空軍基地並發表書面講話指出，相信這次訪問將進一步增進中巴兩國戰略互信，深化雙方各領域交流合作，引領中巴關係開啟下一個「黃金50年」；也期待出席G20峰會，同各方一道，共商大計，共謀發展。

新華社報道，昨日，習近平在里約熱內盧出席「抗擊飢餓與貧困全球聯盟」啟動儀式暨二十國集團領導人峰會第一階段會議。

抵達里約熱內盧加里昂空軍基地時，習近平發表機場書面講話，向巴西政府和巴西人民致以誠摯問候和良好祝願。習近平表示，曾4次到訪巴西，親眼見證了巴西近30年來的發展變化，再次踏上這片熱情的土地，倍感親切。

習近平指出，今年，兩國隆重慶祝建交50周年。站在承前啟後、繼往開來的重要歷史節點，期待同盧拉總統就進一步提升中巴關係、加強兩國發展戰略對接及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。相信這次訪問將進一步增進兩國戰略互信，深化雙方各領域交流合作，引領中巴關係開啟下一個「黃金50年」。

習近平同時表示，也期待出席G20領導人第十九次峰會，同各方一道，共商大計，共謀發展，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動二十國集團作為國際經濟合作重要平台繼續發揮更大作用。

巴媒刊習文：建公正世界需G20撐全球南方發展

在自秘魯赴巴西之前，習近平在巴西媒體發表署名文章指出，建設一個公正的世界，需要G20本着相互尊重、平等合作、互利共贏原則，支持「全球南方」國家實現更大發展；要把發展置於G20合作的核心位置，把實現聯合國2030年可持續發展議程作為優先工作，構建全球可持續發展伙伴關係，推動實現更加包容、更加普惠、更有韌性的全球發展；要積極推進國際貨幣基金組織、世界銀行、世界貿易組織改革，提升「全球南方」代表性和話語權；要加強宏觀經濟政策協調，推進貿易和投資自由化便利化，營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境。

華學者：峰會主題體現全球南方呼聲

本次G20峰會，與會領導人將圍繞「構建公正的世界和可持續的星球」主題，共商發展合作大計，共繪全球治理藍圖。「人民網」引述中國社會科學院拉丁美洲研究所國際關係研究室主任、巴西研究中心執行主任周志偉表示，中巴兩國將在包括G20在內的多邊框架內攜手同行，一致發聲，共同維護全球南方國家的利益。

周志偉認為，本次峰會的主題也體現了巴西的主張以及全球南方的共同呼聲。「很多發展中國家在可持續發展問題上存在一些能力、資金和技術的不足，那麼如何幫助他們解決可持續發展問題，比如氣候變化、消除飢餓等，我認為中巴兩國在這個問題上的立場是一致的，可以採取共同行動應對這類風險和挑戰，並推動全球治理體系改革，實現一個公平公正的全球治理環境。」

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相關字詞﹕全球南方 峰會 二十國集團（G20） 習近平

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