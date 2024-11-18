接連兩宗傷人案 江蘇促反思 珠海提保安全

【明報專訊】江蘇無錫工藝職業技術學院前天晚間發生持刀傷人案件，不幸致8死17傷。江蘇省委書記信長星昨（17日）主持召開全省視像會議，聽取案件處置進展情况匯報，進一步部署相關工作。信長星表示，要加快案件調查進度，盡快查明案情，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪、安定人心。另邊廂，廣東珠海市11日發生造成35死43傷的駕車撞人案，珠海市委書記陳勇昨到醫院探望慰問案件中受傷群眾和奮戰在救治一線的醫護人員，表示將竭盡所能讓每一位受傷人員都得到最佳治療，幫助他們順利康復、早日出院。
珠海市委書記慰問傷員
據「江蘇新聞」官方微信公眾號消息，信長星在全省視像會議中指出，在珠海駕車衝撞行人案件發生不久，江蘇省發生如此慘痛案件，性質惡劣、影響惡劣，令人十分痛心，必須深刻反思、深刻警醒、深刻汲取教訓。
信長星強調，公共安全是最基本的民生。要全面細緻排查化解各類矛盾風險，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，形成從排查、發現到化解的工作閉環，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭。各級各部門各單位要堅持守土有責、守土盡責，密切配合、高效聯動，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。
另邊廂，據官方的「珠海發布」消息，前天晚間，珠海市委常委會召開會議，同時舉行體育中心駕車衝撞行人案件處置工作指揮部會議。會議要求全力以赴做好案件後續處置工作，切實保障人民群眾生命安全和社會穩定。
陳勇昨在探望慰問傷員及醫護人員時表示，「我們將以案為鑑、以案為戒，團結廣大黨員幹部群眾，以『時時放心不下』的責任感，抓好防風險、保安全、護穩定工作，共同守護好我們的美麗家園。」