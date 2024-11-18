接連兩宗傷人案 江蘇促反思 珠海提保安全

珠海市委書記慰問傷員

據「江蘇新聞」官方微信公眾號消息，信長星在全省視像會議中指出，在珠海駕車衝撞行人案件發生不久，江蘇省發生如此慘痛案件，性質惡劣、影響惡劣，令人十分痛心，必須深刻反思、深刻警醒、深刻汲取教訓。

信長星強調，公共安全是最基本的民生。要全面細緻排查化解各類矛盾風險，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，形成從排查、發現到化解的工作閉環，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭。各級各部門各單位要堅持守土有責、守土盡責，密切配合、高效聯動，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

另邊廂，據官方的「珠海發布」消息，前天晚間，珠海市委常委會召開會議，同時舉行體育中心駕車衝撞行人案件處置工作指揮部會議。會議要求全力以赴做好案件後續處置工作，切實保障人民群眾生命安全和社會穩定。

陳勇昨在探望慰問傷員及醫護人員時表示，「我們將以案為鑑、以案為戒，團結廣大黨員幹部群眾，以『時時放心不下』的責任感，抓好防風險、保安全、護穩定工作，共同守護好我們的美麗家園。」