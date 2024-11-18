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紐時：習拜會似指路特朗普中美關係

【明報專訊】中美兩國領導人前天會晤，內地學者指出，此次「習拜會」，是要向下屆美國政府傳遞一個信號：無論美國政府如何改變，中國推動同美國相互尊重、和平共處、合作共贏的大原則大方向不會改變。《紐約時報》亦認為，APEC「習拜會」，似乎都在講給不在場的特朗普聽接下來的中美關係。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」報道，中美元首在美國進入權力過渡期這一個微妙時間節點會晤，外交學院副院長高飛指，從中國的角度來講，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，此次會晤表明中國沒有放棄這種努力。這也是「向下屆美國政府傳遞一個信號，無論美國政府如何改變，中國推動同美國相互尊重、和平共處、合作共贏的大原則大方向不會改變」。

專家：會晤立共識 需有新均衡

北京大學中外人文交流研究基地執行長王棟則指出，中美元首會晤，對於中美關係穩下來，推動中美關係重回正軌有重要的戰略引領作用。對拜登政府而言，此次會晤需要盡可能將中美元首共識進一步確認與落實，將中美關係作為政治資產傳遞下去。當前，中美關係原有的均衡被打破，而新均衡正在形成的過程中，這個過程會很長，接下來中美關係，就是要在不斷博弈的過程中，形成這種新的均衡。

指習致辭似警告做明智選擇

《紐時》報道稱，「習拜會」中兩人似乎都在對着一個不在場的人發言，那人就是美國總統當選人特朗普。報道稱，美國總統大選之後，美中關係進入新的不確定期，習近平在開場致辭中，說得像是嚴厲警告：「做出明智選擇」、「持續探索兩個大國和睦相處的正確之道」。

而拜登在開場發言中說，美中對話預防誤判，且確保「兩國的競爭不會轉變為衝突」，「那是我們的責任」。他說過去4年，他認為已證明了美中的確可能維持「競爭但非衝突」的關係。

相關字詞﹕拜登 習近平 習拜會 中美關係

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