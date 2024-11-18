習拜再會 指台海和平關鍵認清賴清德 談美大選 稱「努力實現中美關係平穩過渡」

「習拜會」在秘魯首都利馬的海豚會議中心酒店舉行。兩名領導人先後抵達酒店，握手後進入會議室分別坐在長桌的兩側。該次會晤是中美兩國元首過去兩年來第三次，也是拜登總統任內的最後一次。

第三會 習首次點名賴清德

習近平在會晤中率先發言。「央視新聞」昨報道，習近平指出，過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。他就台灣、經貿科技、網絡安全、南海、烏克蘭危機和朝鮮半島等問題闡明中方立場。他強調，「台獨」分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持中國和平統一。《聯合報》稱，這是習首次點名賴清德。

習近平還談到美國總統大選，「美國剛剛舉行了大選。中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變」，「中方願同美國政府繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，努力實現中美關係平穩過渡」。

央視引述拜登：不尋求「新冷戰」

稱願在過渡期加強溝通對話

報道引述拜登表示，確保美中競爭不演變為衝突，這是美中兩國政府對於兩國人民和世界肩負的責任。他強調，美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，不尋求同中國發生衝突，不會利用台灣問題同中國競爭。美方也將繼續奉行「一個中國」政策。美方願在過渡期同中方加強溝通對話，增進彼此相互認知，負責任地管控分歧。

根據白宮聲明，「拜登總統重申，美國反對任何一方單方面改變現狀，我們期待以和平手段解決兩岸分歧，台海的和平與穩定符合世界利益。他呼籲停止破壞台灣周邊穩定的軍事活動。」

白宮：會面非向下屆政府傳話

「美國之音」報道，白宮國家安全顧問蘇利文在「習拜會」後強調，這次峰會拜登總統的角色不是為習近平向美國新政府領袖傳話，「拜登總統指出了一個顯而易見的事實，即1月20日將會有一個新的政府。」蘇利文並稱，此次會談與前面兩次美中領導人會晤的氛圍沒有不同，兩人的談話是「坦率、具建設性的」。他表示，兩國領導人也談到了雙邊關係中存在的分歧和摩擦。

另據中新社報道，中國外交部發言人昨在介紹中美元首會晤時表示，雙方進行了坦誠、深入、建設性的溝通，為中美關係發展指明了方向。發言人指出，在會晤中雙方也沒有迴避分歧。

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