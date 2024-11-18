3年5000萬農民斷供醫保 怨漲幅快報銷難 新一年再漲20元

今一戶5口需賣一噸玉米繳費

新農合是指由政府組織、引導、支持，農民自願參加，個人、集體和政府多方籌資，以大病統籌為主的農民醫療互助共濟制度，於2002年10月正式推出，是農村地區的醫療保障制度。2003年度新農合的繳費標準為每人每年10元（人民幣，下同）。

今年9月開啟的新農合繳費窗口，按照每人每年400元的標準繳納，比2023年增加了20元。以農村一戶5口人計算，一戶一年就要繳納2000元。這2000元對於農村許多家庭來說不是小數目。按今年玉米價格約2元一公斤計算，需要賣1000公斤玉米才能繳納一年的費用。

在經濟仍處於下行之際，近年新農合斷繳情况已在各地農村浮現，甚至愈演愈烈。農民直指新農合收費貴、報銷難、管理亂。

指「大病沒用，小病用不完」

本報記者採訪了山東、河北和東北一些村鎮的農民，村民們普遍表示新農合價格漲幅過快，對他們來說負擔逐漸加重。家庭經濟差的，就只給身體狀况不好的繳納，或者直接全家不繳。每到繳納期，動員農民續費是各地農村的一項重要工作。據某地相關工作人員介紹，仍在持續繳納新農合的人數佔到了村內人口總數的80%，且均繳納10年以上。

除了繳費標準逐漸上升，讓多數農民斷繳的原因還有新農合的報銷範圍。「大病沒用，小病用不完」。有農民指新農合報銷範圍較窄，真遇到「要命的大病」，很多藥無法報銷，尤其是特效藥。而且新農合的報銷比例相對較低，住院治療的大部分費用仍需自己承擔。而像感冒發燒一類的小病，一年到頭開藥也用不了400元。

最高報銷60% 三級醫院報銷不及三成

公開資料顯示，常見的報銷比例是村衛生室及村中心衛生室就診可報銷60%，鎮衛生院就診可報銷40%，二級醫院就診可報銷30%，大醫院就診可報銷20%。住院治療方面，鎮衛生院報銷60%；二級醫院報銷40%；三級醫院報銷30%。如果生了重病，去醫療水平更高的三級醫院就診住院，花費1000元，只能報銷300元。

基於各種考慮，內地農民對新農合的繳納意願愈來愈低，特別是新冠疫情期間，開始出現「斷繳潮」，疫情後情况並未好轉。資料顯示，2021年參加新農合的人數減少了751萬，2022年更是斷崖式下跌，銳減2517萬人；到2023年，新農合的繳費人數按年再跌2055萬。3年就有5000多萬人斷繳，今年的經濟狀况並不樂觀，農村醫保制度面臨嚴峻考驗。

明報記者