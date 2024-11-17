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毀6公里內無人機 激光武器湧現航展專司低空安防

【明報專訊】珠海航展今天（17日）結束，連日來在航展上多款新型國產激光武器亮相，引起參觀者濃烈興趣。相較上一屆航展，本屆激光武器型號更多，部分型號功率更大，且重點展示其反無人機功能。

擊毁無人機 彈藥無限

中國航天科工集團展示了LW30和LW60兩款激光武器系統。現場介紹，兩款武器系統主要部署要地、軍營以及行軍防空，可對無人機實施「硬毀傷」，也可干擾光電設備或致盲，具有打擊精度高、響應速度快、彈藥無限量和軟硬靈活殺傷等優點，而且能自動化操作。其中，LW60激光武器系統可摧毀6公里內的無人機。

中國兵器的OW5-A50A車載激光武器系統亦亮相，該系統設計用於對付「低慢小」的空中威脅，系統集成在軍用卡車上，具備移動發射能力。中航工業集團展出最新研發的「光箭」、「天盾」兩大系列4款末端防禦與低空安防裝備，面向低空安防領域，針對無人機、精確制導武器。

隨着無人作戰概念的成熟，各國不同類型的軍用無人機湧現；同時，數量極多的民用無人機，也容易對機場、敏感地帶造成干擾。「澎湃新聞」指出，激光武器是當下熱門的新概念武器，尤其是高能激光武器能夠瞬間摧毀目標，憑藉其精確度與高效能，被譽為未來戰場的關鍵裝備，成為多個軍事強國或大國重點發展的武器裝備。

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