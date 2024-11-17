快遞到僻鄉 多款「空中皮卡」扭物流困局 新疆青海「次日達」 載貨噸級運輸機紛亮相航展

多地形200米起降 NF Explorer料售1500萬

去年從德國飛抵珠海參加亞洲通用航空展的NF Explorer，近日也停放在珠海航展戶外展區。NF Explorer有一個更「接地氣」的名字——空中皮卡（pickup），機身繪成卡通鯊魚，宣傳語自稱「能落到村口的物流飛機」。該飛機是目前國內民企在研的尺寸最大、有效載荷最重（1.5噸）的短距離起降（200米左右）多用途運輸機，目前正在申請適飛證階段。至於售價，預計將在1500萬元人民幣左右。

與歐洲團隊聯合研發該飛機的華瑞聯合航空相關負責人曹旺對本報形容，這款飛機「皮實」（堅固），就像能開上天的「五菱宏光」（商務車），具有短距離起降特性，可在高山、草場、雪地、海島甚至莊稼地起飛降落，能緊急送物資到村裏，也能載一群人去跳傘。

多無人運輸機參展 載貨櫃飛2600公里

與空中皮卡需要機師不同，航展更多小型運輸機走無人路線。兵工巨企中國北方旗下的北京北航天宇長鷹無人機公司，攜大型無人運輸機長鷹8參展。該機的翼展23米，最大載荷3.5噸，貨運航程達2500公里，可在簡易跑道短距起降，適宜偏遠地區、特殊地形通達。現場人員介紹，長鷹8設計前後雙艙門，提高裝卸貨效率，大貨艙可兼容多型標準航空貨櫃及冷鏈運儲箱。

現場還有四川騰盾科創公司研製的大型雙引擎無人運輸機，最大商載2噸、裝載空間12立方米，可在800米短跑道上起降，定位「大型皮卡」飛機。聯合飛機集團則展出有「中國版魚鷹」之稱的傾轉旋翼無人運輸機「鑭影R6000」，最大載荷2噸，起降時無需機場跑道。白鯨航線公司的W5000號稱全球最大貨運無人機，載重達5噸，貨艙容積65立方米，最遠商載航程可達2600公里。

較小型的有中航工業的HH100無人運輸機（載重0.7噸），以及不同民企各種各樣的旋翼送貨無人機。

致力於軍用攻擊無人機研製的航天彩虹，也在航展上推出了全新的彩虹YH1000通用無人運輸機（載重1噸），航天彩虹工作人員黃偉同樣將YH1000形容為可在公路、土路、草地輕鬆起降「空中小皮卡」。

黃偉說，發展無人機運輸能彌補新疆、青海、西藏等地以及南海諸島的物流時效短板，提高軍民支撐能力。比如面積廣大的新疆，一些偏遠地區陸運常常需要四五天才能抵達，而無人機可以「次日達」，同時大幅降低成本，這些地區「不包郵」或成歷史。

明報記者