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台代表稱晤談拜登 美官：僅握手

【明報專訊】台灣APEC代表團聲明指出，在秘魯利馬出席APEC峰會的台灣領袖代表林信義，當地時間15日與美國總統拜登在「領袖與貴賓非正式對話」期間進行「晤談」，加拿大總理杜魯多「也在一旁聆聽」。

林信義是台灣行政院前副院長，目前是總統府資政。根據台方聲明，林信義與拜登除交流台美議題，也向拜登過去4年對促進台美關係的貢獻表達肯定與感謝，並熱情邀請拜登在不久的將來訪台，「兩人交談互動熱絡」。不過，拜登政府一名官員回應稱只是會廳裏的「一次握手」。前一天，林信義也與美國國務卿布林肯進行雙邊會談。

15日晚上，秘魯舉辦經濟領袖晚宴，林信義與國家主席習近平相隔7個座位，兩人並無互動。拜登16日將與習近平進行雙邊會談，預計議題涵蓋台海。

自稱中方人士斷電「TAIWAN」廣告牌

另據中央社報道，有自稱中方人士為了不讓習近平車隊下機抵達利馬途中看到沿途「TAIWAN」廣告牌，擅自將電子廣告斷電40分鐘；另有17名戴口罩中國公民試圖強行拆除一處高層建築上方的廣告牌，大廈緊急關閉出入口並報警處理。

此前，台灣駐秘魯代表處在利馬市區選定7個重要交通要道設「TAIWAN」字樣與晶片背景的電子螢幕廣告，盼突顯台灣半導體、人工智能及數字貿易強項。事發後，代表處表示已協助廣告商加強各處廣告牌維安作業。

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