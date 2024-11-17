中國主辦2026 APEC峰會 習寄語亞太區團結

籲建開放合作格局 育創新增長動能

習近平說，當前，世界百年變局加速演進，世界經濟增長乏力，世界開放指數不斷下滑，亞太合作也面臨地緣政治、單邊主義和保護主義上升等挑戰。站在歷史的十字路口，亞太各國肩負更大責任。他提出3點建議：構建開放融通的亞太合作格局，培育綠色創新的亞太增長動能，樹牢普惠包容的亞太發展理念。

習近平指出，要堅持多邊主義和開放型經濟大方向，着力推進區域經濟一體化和互聯互通，拆除割裂貿易、投資、技術、服務流通的高牆，維護產業鏈供應鏈穩定通暢，促進亞太和世界經濟循環。

亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會當地時間15日在利馬舉行，習近平發表題為〈把握時代大勢 共促世界繁榮〉的書面演講，稱中國出台了一系列重磅改革舉措，將有力推動經濟持續回升向好，有充足信心實現今年經濟增長目標，繼續發揮世界經濟增長最大引擎作用；中國將出台更多自主開放和單邊開放政策，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，讓中國開放的大門越開越大。

在秘魯利馬期間，習近平還與新西蘭、智利、新加坡、泰國等多國領導人舉行雙邊會談，表達了共同維護亞太地區乃至世界的和平與穩定等立場。