習晤石破促維護中日關係基礎 同意外長互訪

習近平與石破茂會談了35分鐘。新華社報道，習近平希望日方正視歷史、面向未來，妥善處理好歷史、台灣等重大原則問題，建設性管控分歧，維護好兩國關係政治基礎。石破茂表示，在台灣問題上，日方堅守1972年《日中聯合聲明》的立場（理解和尊重中國政府對台灣的主權立場）絲毫沒有改變。

談進口日牛肉 習指經濟深度交融

習近平指出，中日經濟利益和產業鏈供應鏈深度交融，雙方要堅持合作共贏。石破茂亦表示，日方無意同中方「脫鈎斷鏈」，推動經貿等各領域合作取得更多成果。

石破茂會後對日本媒體稱，雙方確認要共同努力全面推進日中戰略互惠關係；習近平提及中方此前已同意恢復進口日本水產品，還提到恢復進口日本牛肉和大米的議題。新華社指，雙方同意保持高層交往，盡快將關於日本福島核污染水（日方稱核處理水）排海問題達成的共識轉化為行動。

2001年9月日本發生瘋牛症疫情後，中國禁止進口日本牛肉。2011年福島核事故後，中方禁止日本相關縣食品進口，包括大米。

提深圳遇害日童 石破強調台海和平

雙方都同意加強人文交往方面，習近平希望促進兩國人民特別是青年一代的相互了解。石破對於深圳日本學生遇害問題表示關切，習近平稱中國會確保包括日本人在內的所有外國人的安全。

這是石破擔任首相後首次會見習近平。石破茂還透露，他對中國軍隊海上活動增加表達擔憂，強調台海和平穩定的重要。石破稱領導人之間的訪問和會談很重要，他亦有機會訪華。中國總理李強預計2025年將赴日本出席中日韓峰會。

中韓同推FTA 尹籲中方解決朝鮮挑釁

同一日，習近平與尹錫悅舉行了約30分鐘的會談。習近平強調雙方應該加強高層交往，歡迎更多韓國民眾來華，希望韓方為中國公民赴韓推出更多便利化措施。尹錫悅表示，韓方尊重一個中國的政策不會改變；歡迎中方給予韓國公民免簽待遇，願同中方密切人文交流。

兩國元首商定加快推進中韓自貿協定（FTA）服務投資後續談判進程。韓國《朝鮮日報》引述總統室高層官員表示，習近平首先向尹錫悅發出訪華邀請，尹也誠摯邀請習訪韓並出席2025年在韓國舉辦的APEC峰會，雙方均予以積極回應。

針對朝鮮半島的局勢，尹錫悅呼籲中方在解決朝鮮挑釁和俄朝軍事合作等方面發揮建設作用，習近平回應稱「我不希望朝鮮半島局勢緊張」，願當事方通過對話協商，推動半島問題得到政治解決。