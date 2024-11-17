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畢業生回校斬人 無錫高校8死17傷 供稱實習遭工廠拖糧 校方不發畢業證

【明報專訊】江蘇無錫工藝職業技術學院昨晚發生無差別斬人案，導致8人死亡、17人受傷。警方通報21歲疑兇徐X金當場被捕，供稱因未拿到畢業證書以及不滿實習報酬，遂回校發泄行兇。這是內地繼珠海「11．11」駕車撞人襲擊案，一周內第二宗造成嚴重死傷的報復社會案，消息震驚全國。

多人伏地待救 傳兇手匿草叢

案發昨晚6時30分許，網上流傳多段現場短片顯示，案發後，在多處校道上，校內宿舍樓閘機等地，有多人伏地、坐在地上等待救援，有的一動不動。一名穿淺色裙女子倒地後，身上不斷流血，血液淌出近10米遠路邊。

隨後多輛警車到場封鎖校門，一批警員進校搜索。另一段短片顯示，一名持刀男子在學校操場與警方對峙，幾名警員趁其側身之際撲上制伏，多名男學生見狀飛奔過去幫忙。

學生群組討論截圖顯示校內人心惶惶，有人稱「我舍友被捅，那個人看見人就捅，你們都別出去」。有人表示，兇手是躲在草叢中，見人經過就出來襲擊，還追到宿舍殺人。有人指已有多人死亡，被白布直接覆蓋；也有人稱女同學被刺傷，「我給她捂着後背，刀（傷）實在也深，躺（淌）很多血」，隨後該女同學獲醫護到場搶救。部分傷者隨後被送往宜興市人民醫院新院區。

網帖被刪 央視隔5小時報道

案發後有關傷亡數字、案情資訊流傳不一，由於剛發生珠海「11．11」駕車撞人襲擊案，事件引起廣泛關注，但內地多個媒體的報道隨後被刪除，社交平台不斷刪帖。直至「央視新聞」微博帳號深夜11時半左右發布宜興市公安局的警情通報，有關消息才可討論，但依然壓制傳播。在新浪微博，「江蘇一高職院校發生持刀傷人案」、「無錫持刀傷人案致8死17傷」等多個相關詞條顯示為「該話題內容未予顯示」，即不會上熱搜榜。

網傳遺書稱日做16小時 「有些帳要清算」

警方證實疑兇徐X金是無錫工藝職業技術學院應屆畢業生。網上流傳據稱是兇手的「絕命遺書」，他表示工作每天上班16個小時，仍被工廠拖欠工資，加上學校以考試不及格為由拒絕發出畢業證書，遂認為遭受各方欺負，決定「以我的死推動勞動法的進步」。他自稱「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的，我要用我的生命去戰鬥」，高呼「無產階級萬歲，讓歷史來審判我吧，歷史會證明我是對的」，最後稱他愛這個世界，「再見」。落款「徐加金」，日期是11月16日。

據無錫工藝職業技術學院官網介紹，該校始於1933年創辦的江蘇省宜興初級陶瓷科職業學校，坐落宜興，佔地近1000畝。學校現隸屬江蘇省教育廳，是全日制普通高等學校，開設38個專業，在校生1.2萬餘人。學校獲「江蘇省平安校園」榮譽稱號，目前也是全國普通高校中華優秀傳統文化傳承基地（宜興紫砂陶）。

內地職業技術類學院一向注重實際操作，一般與企業有校企合作機制，學生在工廠實習兼學習。

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