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藉港校打假開財路 中介紛吸退學客 有報價每宗收費6800元 稱內地生「病退」最易獲批准

【明報專訊】本港多間大學近期接連揭發學歷造假案，引發部分內地生退學現象，專營赴港升讀的多間內地留學中介隨即推出「代理退學」新服務，宣稱已成功處理多宗退學委託，保證「無手尾」。本報記者近日以學生身分諮詢，有中介報價每宗委託收費6800元人民幣，提示記者第一時間離港以保安全，其餘的由他們專人處理。

社交平台小紅書帳號「七尋留學生申訴中心」近期推出「申請退學」服務，記者報稱本港某大學學生致電查詢，客戶服務員稱「七尋」帳號由北京西×教育公司運營，已有17年代理留學服務經驗，成功幫助香港大學、城市大學、浸會大學多個學生完成退學流程。

囑立即離港免被警扣留 其餘專人處理

對方先向記者了解就讀院校、專業，何時被大學要求覆核學歷等信息，隨即建議記者從速離港，免被警方扣留，切勿告知他人自己受查。客服表示，之後會安排專人為記者制定退學方案，收費6800元人民幣。至於方案以「病退」最易獲准，可向校方報稱患抑鬱症、心理健康欠佳，申請退學成功率達95%。

數小時後，記者進一步了解時，客服改口稱不再提供協助退學服務，因「存在法律風險，會影響公司日後上市」。當記者以真正身分致電查詢時，對方一聽到來意就掛斷電話。

另一家IP地址顯示在重慶的留學中介機構「李帕斯留學申訴」，亦在小紅書發帖稱，近日有多名香港大學學生被校方要求提供本科學歷證明，以重新審查入學資格；「李帕斯」為相關內地學生提供主動退學的方案，申請幾天即獲校方批准。「李帕斯」稱該做法「不留案底，最大限度保住日後申請其他學校的機會」，已經成功幫助多名學生退學。記者向「李帕斯」查詢，對方未有回覆。

上述留學中介均稱，不少學生已經收到郵件，相信校方正逐一排查，建議受查學生盡快申請退學，校方「睜隻眼閉隻眼」給學生機會，只要退學便不再追究。

退學人數有否異常？ 港大中大未正面答

本報向港大、中大查詢留學中介宣稱的案例是否屬實，以及本學期是否出現退學人數異常。兩所大學未正面回應，但均表示嚴肅對待學歷造假問題。中大表示有嚴格程序查證申請人的學歷成績，如發現已入學的學生提供虛假學歷，大學會即時開除學籍並報警處理。

明報記者

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