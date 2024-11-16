迎娶醫院千金 薄瓜瓜將成台灣女婿

即將成為「台灣女婿」的薄瓜瓜，昨日上午到宜蘭與女方家長見面，並安排在醫院做健康檢查，數小時後離去前往台北。《聯合報》報道，婚筵選定下周六（23日）中午在新竹縣新埔鎮的The One南園人文客棧包場舉行，菜式高貴典雅，全部選用台灣在地食材。

陸委會：依規申請來台團聚

陸委會表示，薄瓜瓜是按照中國大陸人士依規定申請來台團聚，由於申請人身分特殊，政府對於全盤狀况均有所掌握；基於尊重當事人私隱，主管機關不便對外說明，也呼籲各界尊重當事人與家屬希望低調的意願。

2019年逝世的許文政曾當選宜蘭縣議長，擔任監察委員、總統府國策顧問、總統資政，家族與國民黨關係密切。

薄瓜瓜為中共元老薄一波之孫，是正宗「紅三代」。父親薄熙來歷任遼寧省長、商務部長，他在重慶執政時開啟「唱紅打黑」，執政風格紅極一時，曾被視為中共領導人熱門人選。2012年2月爆發重慶市副市長兼公安局長王立軍叛逃美國駐成都領事館尋求庇護一案，成為薄熙來被查導火索。

近年在外國低調生活

2013年9月，薄熙來被以受賄、貪污、濫用職權等罪判處無期徒刑。薄熙來的妻子谷開來則因涉及英國商人海伍德命案，被以故意殺人罪判處死緩。薄瓜瓜後來在美國哥倫比亞大學法學院完成博士學位，取得美國律師資格證，近10年在外國低調工作生活。