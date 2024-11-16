北京聞風：中國以開放挺亞太合作 ／文：鍾鳴九

當前，全球產業鏈、供應鏈正在重組，再加上聲稱要對所有進口商品徵收10%至20%關稅的特朗普將於明年1月重回白宮，不少分析認為，世界經貿領域合作的不確定性將大大增加。IMF（國際貨幣基金組織）官員對英國媒體表示，如果出現非常嚴重的脫鈎和大規模關稅戰，最終可能導致全球GDP損失近7%。

APEC是一個旨在促進亞太地區各成員之間經濟合作與發展的平台。此次，中方領導人在會上介紹中國深化改革開放的重要舉措，闡述中國對建設開放型亞太經濟、促進世界經濟增長的政策主張。中國還與本次會議的東道主秘魯簽署中秘自貿協定升級議定書，料將大幅提高兩國之間貿易額。還有消息稱，中方此次前往秘魯參會的團隊中有約400名商界人士。

減脫鈎斷鏈保護主義衝擊

中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平表示，推動貿易和投資自由化、便利化一直是亞太區域合作的主流，中國為此做出諸多具體努力和舉措。中方不僅持續推動建設亞太自貿區，以充分發揮亞太地區的貿易和投資增長潛力，與多國達成RCEP這個涵蓋亞太地區絕大部分國家的自貿協定，上個月還與東盟完成了中國—東盟自貿區3.0版談判，預計明年將啟動新版自貿協定。「未來中方還將進一步擴大開放，特別是制度型的開放。通過開放將脫鈎斷鏈、保護主義的負面衝擊降到最低。」

有消息指出，中國正考慮在多個領域積極削減關稅，尤其是在電氣和電訊設備，以及海產品和部分農產品等領域，以促進外國投資及中國與歐洲和其他亞洲國家的貿易往來。另外，中國於近日開始對韓國、芬蘭、丹麥等9國持普通護照人員試行免簽政策，單方面免簽國家增至近30個。

隨着中共二十屆三中全會提出，擴大自主開放，有序擴大中國商品市場、服務市場、資本市場、勞務市場等對外開放，擴大對最不發達國家單邊開放，今年以來，「單邊開放」受到內地經濟界和學術界熱議。

據自身需求精準推單邊開放

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年認為，單邊開放並非無原則的開放，而是根據自身需求精準推動的。他在本月10日的一場活動中表示，中國需要更大力度地實施單邊開放措施，以應對當前複雜的世界局勢，這也是吸引資金、技術、人才等優質資源的客觀要求。他認為，中國的單邊開放有可能重塑全球貿易格局。

文：鍾鳴九