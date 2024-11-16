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中美論壇聚焦特朗普 官員學者料兩國日後達協議

【明報專訊】中美交流基金會昨日在香港舉辦年度「香港中美論壇」。候任美國總統特朗普再次上台後的中美關係走向是焦點話題。在場官員學者研判，中美關係會在未來經過一兩年的挑戰期，而後有機會達成協議。而在中國「零容忍」的台灣問題上，雖可以肯定特朗普絕不想要戰爭，但緊張關係仍將持續。

清華大學國際安全與戰略研究中心主任達巍對本報表示，相信特朗普想極力避免戰爭，但會通過增加軍事壓力的威懾手法，「因為他內部有一些人認為要通過deterrence（威懾）來維持穩定，這個過程很可能會導致軍備競賽和雙方的緊張關係」。達巍說，緊張關係下容易導致局勢失控，特朗普上台後，在台海和南海問題上「還是挺危險的」。

中國前駐美大使崔天凱強調，中國將捍衛核心利益，包括政治制度、合法的發展權利、實現國家現代化的目標，「我不認為這些東西是可以談判的，包括台灣問題」。

副中聯部長：雙方都需做正確事

中聯部副部長陸慷表示，中國對中美雙邊關係的基本態度並無改變；即使中美之間仍面臨不少問題，中國已盡力管控這些困難，從國家主席習近平祝賀特朗普再當選美國總統的信息中看到，中國希望事情向好發展，但不能只像天氣一樣依賴運氣，雙方都「需要做正確的事」。

美國前駐華大使鮑卡斯（Max Baucus）認為，中美在特朗普上台後可能會達成協議，但「必須經歷一段時間的測試和競爭」。達巍也表示，在特朗普上台一兩年之後，也許中美有機會達成一部分協議，「有一些deal（協議）也許會比民主黨更好，因為他（完全執政情况下）能做這樣的對策，民主黨做不了」。

至於中國如何應對，達巍認為最少會象徵性地加徵關稅，「中國會比較有節制地作出反應，告訴他們『我們不高興』」。

尼克遜外孫指特欲達AI大交易

美國前總統尼克遜外孫、企業家Christopher Nixon Cox也提到，特朗普身邊圍繞着馬斯克、「矽谷創投教父」Peter Thiel等人，相比「發動一場戰爭然後失去台灣」，特朗普更想要在技術上做一筆交易，一筆「關於人工智能的大交易」，這是他想要留下的政治遺產；為此，他需要「東亞的和平」。

中國駐美大使謝鋒亦在視像致辭時強調中方願做美方伙伴；美國駐華大使伯恩斯則表示，希望兩國間健康、公平的貿易投資能夠繼續。

明報記者

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