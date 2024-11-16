見證秘魯一帶一路樞紐項目開港 習：錢凱港為起點 拓亞拉陸海新通道

當地時間14日下午，習近平乘專機抵達利馬，將出席亞太經合組織（APEC）第31次領導人非正式會議並對秘魯作國事訪問。

新華社報道，開港儀式上，習近平和博魯阿爾特聽取兩國交通運輸部門負責人分別匯報情况，共同觀看錢凱港項目的視像畫面，並向項目現場中秘雙方代表下達開港指令，隨即中遠「秘魯輪」、「新上海輪」分別開始卸裝作業，「騰飛輪」鳴笛遠航，無人貨櫃卡車忙碌穿行。

碼頭人員示範自動駕駛卡車

根據近期報道，大批中國智能設備已經在錢凱港投入或準備運營，上汽集團友道智途已在錢凱港部署40部無人駕駛智能貨櫃卡車；港區還有西井科技最新款的兼具無人駕駛與人工駕駛功能的智能網聯新能源重卡E-Truck；碼頭操作區內，安裝了中交水運規劃設計院有限公司第一批5台貨櫃自動化軌道吊（ARMG）和3台無人貨櫃卡車；博大視野為錢凱港的6台岸橋與15台自動化軌道吊配備先進的遠控視覺系統。

新華社報道，碼頭工作人員演示了具備自動駕駛技術的電動貨櫃卡車，顯示車輛行駛安靜輕巧、路線精準。港區試運營後，這些無人車將實現全自動運行，提高貨櫃作業效率。

習：南美首個智慧綠色港口

習近平在開港儀式上表示，錢凱港是南美首個智慧港口和綠色港口，建成後將為秘魯帶來豐厚收益，創造大量就業機會，「有力鞏固秘魯銜接陸海、聯通亞洲和拉美的門戶地位」。他說，「『從錢凱到上海』，我們正在見證的，不僅是共建『一帶一路』倡議在秘魯的生根開花，也是一條新時代亞拉陸海新通道的誕生。」

初期開通直達上海航線

錢凱港地處南美洲太平洋沿岸，距秘魯首都利馬約80公里，由中國國有的中遠海運（Cosco）持有港口60%的股權和獨家經營權。過去，大多數運往亞洲的貨物，需經由中美洲或北美轉運。開通後，南美到中國的海運時間從35天縮短至25天，節省20%以上的物流成本。錢凱港將成為拉美地區新的樞紐港、太平洋門戶港。初期將開通秘魯直達上海的航線，以便秘魯農產品等大宗商品的對華出口；秘魯的鐵路、公路有望與其他國家路網連接，未來巴西的大豆、鐵礦石、冷凍肉類，哥倫比亞的咖啡、牛油果等或也將通過這條新航道運往亞洲。

秘魯：盼成拉美「新加坡」

博魯阿爾特表示，這項工程標誌着秘魯朝着打造國際航運和貿易中心的目標，邁出了關鍵一步，將助力秘魯成為聯結拉美和亞洲的重要門戶。該國交通部長雷耶斯還稱，希望秘魯能由此成為拉美的「新加坡」。

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