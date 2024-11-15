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駐京周記：今天抖音又火了誰

【明報專訊】從淄博、哈爾濱、天水到現在的懷化、開封，網紅城市出圈形式愈來愈多種多樣。以往一年紅一座城，現在一年能紅幾座城。

而無論哪座城市火起來，都會短時間產生巨大的經濟效益和文化效益。湖南省商務廳發文稱在曉華理髮店爆紅之後，拉動了懷化市現場消費超2000萬元（人民幣，下同），拉動全市消費1.2億元。各大城市紛紛效仿，各地文旅頻頻「拉客」，都想接住這「潑天的富貴」。國內最火的社交媒體抖音，正在捧紅一座又一座城市，也在改變着一個又一個人。

作假誇大成風 流量害年輕人

普通人話語權是保住了，但也有很多跟風湊熱鬧的人，為了社交媒體上的大量流量，不惜弄虛作假，編造話題來吸引注意力。「巴黎丟作業」事件的秦朗，「八個瑞士卷」，類似作品層出不窮。

做抖音帳號營運的朋友說，一條短視頻能不能留住觀眾，最重要的就是前三秒。所以在製作視頻的時候，他們總會把一些看上去「最煽情、最勁爆」的內容放在最前面。「很多觀眾其實只給你一秒鐘的時間，沒爆點就沒人看。即便你裏面內容做的再好、再詳細，也沒有流量。」於是為了吸引流量，愈來愈驚悚的標題、雷同的創意、誇大的內容被創作出來。

然而一波又一波流量背後，雖然有人成功，但更多的是無數想要依靠社交媒體一炮而紅的普通人。這些普通人撐起了社交媒體的流量，也受到了社交媒體的摧殘和矇騙。

曾在抖音、小紅書上火爆的話題「大廠辭職」就害了不少年輕人。看着那些精緻的主播們從大廠（大企業）辭職之後做起了自媒體，有錢賺還清閒，許多人也紛紛效仿；辭掉大廠的工作，做起了自媒體。記者有朋友從互聯網大廠離職之後，也開了各平台的帳號，想要「當網紅」。但流量只是一時的，很快這個話題就隨着失業潮的出現而湮滅。朋友的帳號沒有做起來，存款也見了底，只好再找工作。但他履歷上因做帳號導致的長時間空白，也成為HR拒絕他最好用的理由。

流量為王時代 判斷力更重要

這是一個流量為王的時代。所有人都削尖腦袋想成為「網紅」，誠然，這裏面有很多優秀的內容創作者，也有不少城市，出圈之後依舊能保持長紅。但身為普通人，如何打破流量壁壘，樹立判斷能力，不被流量裹挾，才更值得思考。

駐京記者 王佩凡

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