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珠海車撞人 最高檢察長：總結司法辦案問題

【明報專訊】廣東珠海「11．11」駕車撞人案致35死、43傷，62歲樊姓疑兇案發前曾不服法院判決。最高檢察院檢察長應勇昨強調，對類似重大惡性犯罪，要從重從嚴追究刑事責任，有力震懾犯罪。同時應勇也指出，要加強對極端案件的回溯分析，全面總結案事件反映出的司法辦案、社會治理問題；要堅決防止因司法不規範、監督不到位等產生「新的風險」。

應勇要求敢於監督 防止冤錯案件

應勇昨在上海視察時，針對珠海案件表示，檢察機關必須敢於監督，要依法監督糾正訴訟活動中的違法情况，促進各執法司法機關嚴格執法、公正司法，共同守好嚴防極端案件的執法司法防線；加強刑事申訴和再審抗訴工作，堅決糾正和防止冤錯案件；加大對民事、行政申訴案件辦理力度，對確有錯誤的案件，採取抗訴、再審檢察建議等方式加強檢察監督；依法查辦徇私枉法、枉法裁判、刑訊逼供等犯罪。

同時，深化檢察聽證，通過公開聽證釋疑解惑，幫助當事人緩解對抗情緒、不滿情緒，解「法結」、化「心結」。

廣東省委書記黃坤明昨到珠海探望傷者，檢查當地維穩工作，又到珠海航展視察現場安保。他在當地召開專題工作會議，要求全面排查整治，積極運用多種調解手段提前做好介入調處工作，嚴防發生惡性案件和個人極端案事件。

據「自由亞洲電台」報道，珠海當局正通過入戶逐一登記的方式，對社區內的特殊人群進行摸底排查，重點關注「四無五失」人員。「四無」指無配偶、無子女、無工作、無房產；「五失」指投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常。

珠海市民郭女士表示，政府機關、公共場所的停車場正進行安全排查，將增設石墩等障礙物。

有現居廣州的自由職業者白小姐向本報記者表示，戶籍所在地貴州的社區職員周三致電調查就業情况，並未問及更多信息，她相信只是巧合。

北京、湖南等地紛紛開會，提出要排查矛盾糾紛，保障社會穩定。北京市委書記尹力表示，要全力確保首都安全穩定，加強風險源頭防控，強化公共安全風險防範措施，做好人員密集場所、大型活動安全防範。

據《聯合早報》，疑犯在案發前一周購入新車，案發前一天到車店開走。車店員工表示，疑犯購車時表現正常，和普通顧客沒有不同，通過貸款買車。

相關字詞﹕維穩 無差別襲擊 珠海體育中心

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